Sebastián Wainraich habló del escándalo mediático que sufrió: "Me sentí raro"

En una reciente entrevista, el actor y humorista se sinceró sobre una situación pública que le generó gran malestar.

Sebastián Wainraich habló sobre el escándalo mediático que marcó su vida personal y le provocó un gran malestar. Como uno de los actores y humoristas más importantes de la escena contemporánea, Sebastián suele ubicarse en el foco mediático por sus estrenos en teatro o nuevos trabajos en los medios. Sin embargo, fueron muy pocas las veces en las que su nombre figuró mediáticamente por un escándalo, pero cuando sucedió marcó su vida de forma drástica.

En una reciente entrevista que brindó con BigBang News, Sebastián Wainraich habló de los polémicos rumores de separación en los que se vio envuelto y en cómo repercutieron en el ámbito. A fines del año pasado, surgieron rumores que aseguraban que el actor y su pareja, Dalia Gutmann, estaban separados. Ambos humoristas conforman una de las relaciones más consolidadas del mundo de la farándula y llevan más de 20 años juntos, por este motivo estos dichos generaron gran sorpresa. Sin embargo, al cabo de unos días, Sebastián y Dalia negaron la situación.

En este contexto, Wainraich fue consultado sobre los escándalos inventados que no le habían gustado y el actor contestó con sinceridad. "El año pasado dijeron que con Dalia nos habíamos separado, me pareció extraño estar en esas secciones que nunca había estado, fue raro tener que salir a dar explicaciones de ciertas cosas, de qué hago con mi vida, fue muy raro", expresó.

"Yo nunca había estado de ese lado y me sentí raro. Encima no era verdad, la separación nunca existió", se explayó Sebastián Wainraich en esta misma entrevista. Cabe recordar que los rumores se dieron a partir de que la pareja se mostrara separada durante los últimos días del 2021. "Dalia se quedó en la casa familiar con los hijos. Tienen una manera muy particular de dividirse las horas con los chicos. Ellos tienen otra casa y, entonces, Sebastián se instaló ahí. Cuando le toca a él pasar los días con sus hijos, viene al departamento familiar y Dalia se va a la casa. Lamentablemente, llegó al fin", revelaron en Implacables pero al cabo de unos días el actor negó estos rumores.

La clave del triunfo en el amor

Luego de contar el malestar que le generaron los rumores de separación, Sebastián Wainraich reveló que su relación se encuentra mejor que nunca, incluso luego de 20 años en pareja. "No hay fórmula, es hermoso y difícil. Es lindo, es contenedor, es cansador, es todo eso", comenzó

"El tema es cuando hacés el balance y te da positivo, eso es lo importante", contó sobre las "claves" para mantener un noviazgo durante tantos años. Por otro lado, Sebastián también habló sobre el poliamor y reveló que, para él, "no existe". "Puede existir lo polisexual. Igual me aburre un poco el tema", sentenció el conducto de Radio Urbana Play sobre el tema.