Se viralizó una impactante foto de La Bomba Tucumana "al natural"

La cantante tropical compartió una fotografía "all natural" y causó impacto en todos sus seguidores.

Gladys "La Bomba" Tucumana reapareció en su cuenta de Instagram y explotaron las redes sociales debido a su última publicación. La artista tropical se animó a compartir una fotografía sin maquillaje que causó una inesperada revolución de comentarios.

Alejada de los medios tras su paso por el jurado de la primera temporada de Canta Conmigo Ahora (El Trece), "La Bomba" se refugia en las redes sociales donde comparte registros de su rutina y fragmentos de apariciones públicas y shows. Y en una de sus más recientes apariciones en Instagram, Gladys se animó a lucir "all natural" y sin maquillaje para llevar un reflexivo mensaje a sus seguidores.

"Sin careta esta soy yo la misma de siempre. Gracias Dios por todo lo que me das. Al natural # all in siempre fidelidad...", escribió Gladys en su cuenta junto a una fotografía de perfil.

La fotografía logró un estallido de me gustas y comentarios de personas que admiraron el cutis de la cantante y no ocultaron su sorpresa ante su decisión de mostrarse sin filtros y maquillaje. "Está impecable", "diosa total" y "hermosa" fueron algunos de los comentarios que se repitieron de decenas de seguidores que celebraron el cambio de Gladys.

Gladys "La Bomba" Tucumana expuso a una figura de El Trece: "Me manda videos"

Gladys "La Bomba" Tucumana protagonizó un momento muy curioso en su visita a Bienvenidos a Bordo, programa conducido por Laurita Fernández. Durante la emisión del pasado martes 28 de marzo, la cantante expuso a una figura de El Trece con una sorpresiva revelación.

En uno de los tramos del programa, Laurita le consultó a la referenta de la cumbia: "¿Te puedo pedir algo? Un tema para Drago. Viste que Drago es medio ocultador, no nos cuenta su estado civil". Rápidamente, Gladys la interrumpió y le marcó: "Drago, ¿estás preparado? ¿Querés que cuente la verdad de todo? Esto no es joda...". Y luego lanzó: "Yo tengo videos de todo esto que estoy diciendo...".

"Es un montón, te pido que cantes nomás", la cruzó Drago. Entre risas, "La Bomba Tucumana" le aclaró a Laurita: "Me manda videos cantando. Me vive cantando cosas. Los tengo..., te juro". La conductora reaccionó y opinó al respecto sobre esta faceta del modelo: "Para mí es un cantante frustrado porque canta lindo".

Pese a las bromas, Gladys indicó que Hernán Drago "canta muy bien..., pero bueno..., que se haga cargo acá". Tras el elogio, el panelista de Bienvenidos a Bordo le hizo una propuesta: "Yo quiero que me haga devoluciones. Tenemos un tema pendiente juntos. Lo vamos a grabar algún día".