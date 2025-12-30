Se conocieron nuevos datos de la separación de Gime Accardi y Nico Vázquez.

La ruptura entre Gimena Accardi y Nico Vázquez volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Marina Calabró revelara nuevos detalles sobre el trasfondo de la separación. Desde su columna de espectáculos en Lape Club Social, el programa que conduce Sergio Lapegüe por América TV, la periodista dejó en claro que, a su entender, la historia no se explica únicamente por la infidelidad que la actriz reconoció públicamente.

“Un tremendo escándalo. Arrancó en rumores y después desemboca en una confesión inédita en el mundo del espectáculo. La pobre Gime Accardi se la mandó, pero con el diario del lunes…”, lanzó Calabró al analizar el caso, poniendo en duda que ese haya sido el único motivo que derivó en el final de una relación de casi dos décadas.

Cabe recordar que fue la propia Accardi quien habló del tema en Olga, cuando admitió haber sido infiel: “Fui perdonada. Nuestra relación sigue siendo de respeto y amor como lo fue durante los últimos dieciocho años”, sostuvo entonces. Sin embargo, poco tiempo después, Vázquez fue visto iniciando un nuevo romance con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky.

Sobre ese punto, Calabró profundizó su mirada: “Y digo con el diario del lunes porque después pasó esto, los viajes de Nico Vázquez con Dai Fernández. Era un chimento instalado que se venía de antes”. En ese sentido, recordó que al actor “se lo vinculó con las dos compañeras de Rocky”, lo que alimentó versiones previas a la confirmación oficial de la ruptura.

El dato revelador sobre la separación de Nico Vázquez y Gime Accardi

La periodista fue todavía más allá al plantear su hipótesis sobre cómo se expuso públicamente la situación. “Él le pidió que lo limpie de eso, que se haga cargo y diga que fue ella”, afirmó. Según su análisis, Accardi habría salido a reconocer la infidelidad y, luego, la relación terminó por estallar. “Hay que estar en las cuatro paredes para saber qué pasó, pero… me quedó una sensación rara de que termine ella haciéndose cargo de todo cuando él estaba en una, no me cabe la menor duda”, concluyó con dureza.