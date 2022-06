Se filtró una escandalosa pelea entre Marley y La China Suárez: "¿Qué pasa?"

"La China" Suárez estaría muy enojada con Marley por un insólito motivo, según revelaron en Socios del espectáculo.

En las últimas horas trascendió que Eugenia "La China" Suárez estaría muy enojada con Marley por un insólito motivo. "La relación terminó mal", contó Paula Varela en Socios del espectáculo sobre el inesperado enojo de la actriz con el conductor de Por el mundo, con quien mantenía un buen vínculo.

El Wandagate fue uno de los escándalos más resonantes del último tiempo en la farándula argentina. Lejos de reducirse a los protagonistas de la controversia, el mismo alcanzó ramificaciones inesperadas ya que prácticamente todos tenían su propia opinión y se ubicaron en la vereda de Wanda o de "La China". Inclusive algunas personas que tenían en común, como Paula Chaves y María del Cerro, le dieron la espalda a Suárez.

En las últimas horas, en Socios del espectáculo revelaron que la actriz estaría muy enojada con otra reconocida personalidad con la que mantenía una muy buena relación. Es que al parecer a "La China" le molestaron mucho los likes que Marley le siguió dando a publicaciones de Wanda Nara después del escándalo y enfrentó al conductor.

"Lo cierto es que La China llamó a Marley y le dijo 'che, ¿qué pasa?, le estás likeando'", reveló Paula Varela en el ciclo de El Trece que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. La periodista reveló también cuál habría sido la respuesta de Marley: "Le dijo 'también es mi amiga, sigo siendo amigo de ella', y esto a La China no le gustó nada, la relación terminó mal, obviamente, porque era Wanda".

El enojo sería tal que inclusive la actriz no habría saludado a Marley por su cumpleaños el miércoles pasado. Según contó Varela, el último encuentro entre el conductor y "La China" fue en los Premios Martín Fierro, donde tampoco lograron limar asperezas. Cabe recordar que Marley y la actriz habían forjado una buena amistad luego de que Suárez acompañara al padre de Mirko en algunos viajes en Por el mundo.

L-Gante contó que habló con "La China" Suárez tras la polémica

Cinthia Fernández fue la encargada de preguntarle al vocalista qué opinaba de la respuesta pública de "La China" Suárez. L-Gante manifestó: "Yo no entiendo nada, yo venía de España y para respuesta fácil tiré eso". La panelista insititó: ¿Pensás que se colgó?". El artista expresó: "No, quizás es el mareo. Quizás la joden también un poquito, los comentarios de la gente en las redes y todo eso, capaz que reaccionó de una manera media extraña, pero yo no le presté mucha atención y le dije 'disculpame si te ofendí'".

Le preguntaron a L-Gante si habló con "La China" Suárez en privado y el cantante aseguró: "La Sí, sí, le mande mensaje para dejar mi parte 'disculpame, si te ofendí, la mejor'. Todo perfecto, no hay drama, no lo tenemos en cuenta, ni nada malo". Con respecto a la respuesta de la artista, el cantante agregó que le dijo que: "La mareaba un poco por todos los comentarios y lo que fue esta temporada, pero yo entendí que estaba todo bien, fue una mala reacción".