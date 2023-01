Se filtró qué famoso actor ganará el Premio Carlos de Oro

Un medio de espectáculos dio a conocer qué figura de la temporada teatral de Villa Carlos Paz se convertiría en el recibidor del Carlos de Oro. Se trata de una figura muy popular que comenzó su carrera en televisión.

La ceremonia de los Premios Carlos 2023 se dará el 30 de enero en la capital teatral cordobesa y se dio a conocer quién sería el ganador del galardón de oro. Un medio de espectáculo dio a conocer que el actor en cuestión se trataría de una exfigura de ShowMatch.

La premiación condecora a los artistas que acudieron a la plaza teatral de Carlos Paz para llevar sus obras a la gente que vacaciona en esa cuidad durante la temporada veraniega y el ganador del Carlos de Oro de 2023 sería Pedro Alfonso, según Primicias Ya, por la obra Un plan perfecto que protagoniza junto con Paula Chaves, Romina Gaetani, Pachu Peña, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás y Agustina Agazzani. La pieza teatral escrita por Peter Bélgica es la más taquillera de la temporada en Carlos Paz, por lo que esta galardón significaría el broche de oro para unos meses de ensueño para Alfonso.

Los miembros del jurado de esta premiación son Hugo Aragón (docente, bailarín y coreógrafo) y Damián Grassi (actor). María Beni (vestuarista, maquilladora artística) y Daniel Sosa (músico). Sonia Camps (periodista) y Diego Olmos (coreógrafo). María Laura Germanetto (asesora de imagen) y María de los Ángeles Luciano (actriz). Fernando Barrera (músico y actor), Eduardo Mastel (productor y crítico de danza) y Pamela Cayón (diseñadora).

Las dulces palabras de Paula Chaves sobre su relación con Pedro Alfonso

"Como que nosotros nos encantamos y disfrutamos mucho de estar solos y también del caos de estar con los chicos. Tenemos nuestras peleas como cualquier pareja, pero él a mí me encanta y yo sé, que yo le encanto", contó la modelo y conductora de televisión en diálogo con TN. Y agregó: "Nos divertimos juntos y esa es la base, no quita que el día de mañana algo pase, obviamente no hay una fórmula ni nada que sea garantizado el amor para toda la vida. Ojalá seamos felices hasta viejitos. Nos respetamos mucho y eso es la clave del amor".

Chaves también recordó los inicios de su vínculo con el padre de sus hijos y soltó: "Nos íbamos a hacer una cura de sueño tipo 12 horas en un hotel. Salíamos a las 9 de la mañana y volvíamos a las 21. Recorríamos distintos hoteles de Buenos Aires y pasábamos el día. Comíamos en la cama, veíamos una serie, íbamos al spa, dormíamos una siesta, era como un día de nosotros. Lo hacíamos una vez al mes".