Qué fue de la vida de Stiuso, Fein y Lagomarsino.

Se cumplen diez años del fallecimiento del fiscal Alberto Nisman, quien el 18 de enero de 2015 apareció muerto en su departamento de Puerto Madero mientras investigaba el atentado a la AMIA, tras su denuncia mediática contra la entonces presidenta, Cristina Kirchner, por encubrimiento. Su muerte dejó un sinfin de versiones, denuncias e involucrados, muchos de los cuales siguieron con sus carreras políticas o judiciales y, en otros casos, tomaron otros rumbos.

Diego Lagomarsino

Diego Lagomarsino, perito informático y ex asistente de Nisman, fue a quien, cuenta, el fiscal le habría pedido el arma para cometer el presunto suicidio. "Yo le di una mano a mi jefe. Me pidió un arma después de denunciar a un Presidente en ejercicio (Cristina Fernández de Kirchner). Era lógico que él tenga miedo y me ponga el ejemplo de las hijas. Acordate que él me dijo que era para cuidar a sus hijas", contó en 2023 en una entrevista con Perfil.

"Sería bueno que se investiguen si Nisman tenía otras cuentas en el exterior", expresó recientemente en una entrevista con El Destape. El técnico informático procesado acusa que el fiscal Eduardo Taiano oculta pruebas y hasta contradice a la madre de Nisman, Sara Garfunkel, para involucrarlo.

Actualmente, trabaja como perito del Poder Judicial y con clientes privados. "Soy perito informatico. Para serlo se requiere titulo y matrícula habilitante. Estar procesado no es limitacion ya que no hay condena firme. En Argentina, sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. Estado de Derecho se llama", escribió en mayo de 2024 en su cuenta de X, red social en la que participa de forma activa.

En la nota con Perfil, contó que usó tobillera electrónica hasta 2020, con motivo de la causa que investigaba la muerte del fiscal. Respecto de la tobillera, explicó: "El problema no es la tobillera en sí, sino el cartel que te deja. Yo no podía salir en pantalón corto".

Alberto Nisman apareció muerto en su departamento el 18 de enero de 2015.

Sergio Berni

En el momento de la muerte de Nisman, Berni se desempeñaba como secretario de Seguridad de la Nación. Tras ser notificado del hecho, el funcionario subió al departamento del representante del Ministerio Público Fiscal antes de que estuviera la fiscal. Hace unas semanas, el fiscal Eduardo Taiano lo imputó por supuestas irregularidades en la escena en la que apareció muerto Nisman.

Berni estuvo en la Secretaría de Seguridad hasta que terminó el gobierno de CFK, en diciembre de 2015. En 2019, fue designado ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta que finalizó el primer mandato de Axel Kicillof -luego reelecto- en 2023. Actualmente, es senador provincial bonaerense y rector del Instituto Universitario Policial Juan Vucetich.

Cristina Fernández de Kirchner

Después de la muerte del fiscal, Cristina Kirchner transitó su último año como Presidenta de la Nación, cargo que dejó en diciembre de 2015 tras el triunfo de Mauricio Macri sobre Daniel Scioli en el balotaje de las elecciones.

Desde entonces, su carrera política estuvo marcada por los cambios de rol: en 2017, fue electa senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, cargo que dejó en 2019 cuando Alberto Fernández ganó las elecciones presidenciales con una fórmula que ella acompañó como vicepresidenta. Recientemente, ya sin un cargo en la política nacional, CFK asumió la presidencia del Partido Justicialista (PJ) nacional.

Fiscal Viviana Fein

En diciembre de 2015, la jueza Fabiana Palmaghini desplazó a la fiscal Viviana Fein de la investigación por la muerte de Nisman. Fue después de que la representante del Ministerio Público Fiscal rechazara pasar la causa al fuero federal de la Justicia.

Unos meses después, en abril de 2016, Fein se jubiló. "En la búsqueda de únicamente la verdad quería tener las pruebas necesarias para sustentar si hubieses existido un homicidio", contó en una entrevista que le dio a Radio Mitre en enero de 2017, en la que agregó: "Lo único que le pido a la sociedad es que sepa lo que hay en la causa y que no se mienta más".

Además, aseguró que no sintió "ninguna presión" durante los meses que estuvo a cargo de la investigación. "La causa se mediatizó; se habló de pruebas que no existen y se tergiversaron resultados que no están", explicó.

Jueza Fabiana Palmaghini

Poco más de un año después de la muerte del fiscal, Palmaghini se declaró incompetente y consideró que la causa debía pasar al fuero federal. Al remarcar que se trató de la muerte de un fiscal en funciones, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón y trasladó la causa a Comodoro Py, donde quedó en manos del juez Julián Ercolini.

Actualmente, Palmaghini se desempeña como titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº25. Sin embargo, nunca volvió a tener un caso tan mediático, ni cerca, de lo que fue el de Nisman.

Jaime Stiuso

Antonio Horacio Stiuso, conocido como Jaime Stiuso, fue durante décadas el espía más importante de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Tal es así que, en 2004, el entonces ministro de Justicia Gustavo Béliz mostró una foto de Stiuso en la televisión, motivo por el que Néstor Kirchner le pidió la renuncia.

Siempre que declaró en la causa, como la primera vez que lo hizo en febrero de 2015, Stiuso sostuvo que Nisman fue asesinado. Unos días antes del hecho, a fines de 2014, el espía había sido removido de su cargo en la SIDE por pedido del Gobierno nacional.

Horas antes de su muerte, Nisman llamó a Stiuso en reiteradas oportunidades, aunque no hubo respuesta. "No le contesté porque estaba el teléfono en vibrador. Y si hubiera escuchado no iba a hablar con él. Porque prendías la televisión y veías que era Stiuso y el títere Nisman. Lo iba a terminar de hundir si lo atendía, lo iba a llamar después que se presentara en el Congreso", dijo en la serie documental sobre la muerte del fiscal que Netflix estrenó en 2020, la única entrevista con imagen del exespía de la que se tenga registro.

Sandra Arroyo Salgado

La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº1 de San Isidro, estuvo casada y tuvo dos hijas con el fiscal Nisman, de quien se divorció en 2012. En un principio, asumió la querella de sus hijas, mediante la cual aseguró en más de una ocasión que "el expediente" expone que el fiscal fue "asesinado". Así lo reiteró recientemente, cuando en septiembre de 2024 habló en el evento cultural “Oscuro total, encuentro con creadores”.

En 2018, Arroyo Salgado renunció a la querella. "En cumplimiento de los deberes que me competen en el orden personal y profesional, no puedo continuar soslayando, de un lado, las secuelas que el hecho de marras produjo a nivel familiar e inconstitucional y, de otro, el escenario de amenazas previas y posteriores al hecho y recurrentes al día de la fecha, a cuyo esclarecimiento no se ha podido llegar aún; pero que dado sus términos, el impacto político inconstitucional del caso a nivel local e internacional y los posibles actores en juego, han generado un estado de situación que, como ya dije, me imponen priorizar la paz y espiritualidad del núcleo familiar", expllicó Arroyo Salgado en el documento que le envió al juez federal Ercolini.

A diferencia de otros protagonistas de los días siguientes a la muerte del fiscal, la magistrada sí volvió a estar en la agenda mediática en reiteradas oportunidades. La más reciente fue el caso del senador Edgardo Kueider, expulsado del Congreso después de que Arroyo Salgado pidiera su desafuero, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.