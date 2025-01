Se filtró cuál fue el gesto de La China Suárez que habría espantado a Franco Colapinto.

En medio de la polémica que atraviesa tras confirmar su relación con Mauro Icardi, salió a la luz el polémico gesto que tuvo Eugenia "La China" Suárez con Franco Colapinto. Y es que pese a mostrarse muy enamorada, se conoció que hace poco más de un mes tuvo una actitud bastante llamativa con el corredor de F1.

Antes de que volviera a involucrarse con Icardi, Suárez fue vista en Madrid junto a Franco Colapinto en repetidas ocasiones. Y aunque si bien muchos especularon sobre el tema, ninguno de los dos hizo algo público y parecía haber indicado que quedó en solo algunas citas. Sin embargo, ahora salió a la luz que La China se habría entusiasmado con el vínculo con Colapinto, al punto que se hizo un tatuaje en su honor.

Según mostró Yanina Latorre en sus redes sociales, la cantante y actriz se tatuó el número 43 en la cadera, que es la numeración que lleva el corredor en su auto y camiseta. En el video que se filtró en donde La China muestra su tatuaje, también se la ve haciendo un gesto de manejar un auto, lo que confirmaría que este tatuaje era para Colapinto.

Este tatuaje se realizó el 24 de noviembre y, según se conoció, a Franco Colapinto no le habría gustado para nada esta actitud y decidió contar su relación con la cantante. Tan solo un mes después de realizarse este tatuaje, empezó su relación con Mauro Icardi.

La China Suárez ya tuvo su primera crisis con Mauro Icardi: "Se retiró ofendidísima"

"La China" Suárez y Mauro Icardi ya tuvieron su primera discusión de pareja. El hecho ocurrió justo después de que el futbolista blanqueara su romance a través de un llamativo posteo en sus redes sociales, apenas unas semanas después de su escandalosa separación de Wanda Nara. En medio de la fuerte polémica que se generó en las redes sociales, se dio a conocer algo más.

Pepe Ochoa reveló en el stream Bondi que en las últimas horas "La China" abandonó la mansión de Nordelta en la que estaba viviendo junto a Icardi y sus hijos. Según el streamer, la discusión se desató a raíz del posteo que Mauro hizo en sus redes sociales blanqueando su noviazgo. Aparentemente, todo comenzó luego de que Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, padres de sus hijos, la llamaran furiosos por la forma en que esta situación expuso a los menores.

"'La China' se enojó porque ayer la llamaron Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña enfurecidos a raíz del blanqueo de Mauro, más allá de los menores involucrados, sino también el tema de la casa y todo lo que viene sucediendo con Icardi. Obviamente que a los padres de los hijos de Eugenia no les gustó nada y la llamaron para recontra cagando a puteadas", reveló Ochoa.

Además, agregó que tras esta pelea "no durmieron juntos". "De hecho, se pelearon y discutieron porque la llamó Cabré ya cuando Rufina empezó a seguir a Icardi en las redes. Nicolás le puso límites a Eugenia, sacando a la nena del entorno", detalló Ochoa. En esta misma línea, precisó que ayer Mauro "estuvo en su casa con 'La China' y otras dos personas que lo ayudaron a redactar el comunicado que publicó pero antes de lanzarlo" y que "Eugenia se retiró de la propiedad ofendidísima porque no le gustó la manera en que blanqueó la relación".

"Hubo mucho quilombo en la casa de Nordelta porque 'La China' le dijo: ‘No me estás blanqueando a mí, estás tratando de ir en contra de Wanda’, así que está enojada con Mauro. Tuvieron una discusión muy grande con él. Ella no quería que él blanqueara al principio pero le terminó reclamando que subiera fotos juntos hace un tiempo y no las subían porque Icardi no quería", concluyó el periodista.