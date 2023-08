Se confirmó el secreto más íntimo sobre Javier Milei y su vice: "Turro"

Después de que se haya filtrado el romance entre Javier Milei y Fátima Florez, Victoria Villarruel rompió el silencio con una declaración inesperada. Qué dijo la precandidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza.

Javier Milei es el candidato a presidente de La Libertad Avanza y fue el más votado de las PASO 2023, pero se encuentra en la mira de todos por la confirmación de un sorpresivo romance con la comediante Fátima Florez. Sin embargo, ahora salió a la luz uno de sus secretos más íntimos con Victoria Villarruel, a quien eligió como precandidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza.

En una entrevista con Jonatan Viale en +Realidad (el programa que conduce en LN+), Villarruel fue consultada por el romance entre Milei y Fátima Florez y no aguantó más las ganas de contar lo que le pasó en la intimidad con el economista devenido en político. De hecho, la militante negacionista de la última dictadura cívico-miltar fue la primera integrante de La Libertad Avanza en referirse al tema.

La confesión de Villaruel se dio cuando uno de los panelistas le preguntó qué piensa respecto a las declaraciones de Carlos Pagni, quien dijo que Milei "no tiene afecto". "Lo de Fátima ni te lo pregunto porque me vas a sacar cagando"; lanzó Viale instantáneamente. Lejos de esquivar el tema, Villarruel contó el diálogo íntimo que tuvieron cuando supo que está en pareja con la imitadora y dio más detalles.

"No lo sabía, me enteré y lo llamé. Le dije 'mirá, no me contaste, que turro'. Y él me dijo 'bueno ¿no me viste contento?'", reveló sobre el líder de La Libertad Avanza. Más adelante, el conductor cambió rotundamente de tema para volver a hablar de política. "Me pone incómodo esto", soltó.

Marcelo Tinelli reveló un secreto a voces sobre su relación con Javier Milei

Marcelo Tinelli se metió en política tras la victoria de Javier Milei en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y lanzó declaraciones polémicas. El conductor de América TV se refirió al líder de La Libertad Avanza de una manera que nadie esperaba, situación que causó revuelo tanto en el mundo del espectáculo como en las redes sociales.

El gerente artístico de America TV se metió de lleno en la discusión de Milei con Lali Espósito y Pampita, pero también se atrevió a calificarlo como político. El empresario de medios rompió el silencio en medio del evento para la foto oficial del Bailando, en la antesala del debut por América TV el martes 22 de agosto.

"Hay libertad de expresión y cada uno puede decir lo que piensa. Pampita y Lali son grandes artistas y se pueden expresar, pero Milei también les puede responder", consideró el conductor en diálogo con La Nación. "Que peligroso. Que triste", había dicho la artista de 31 años en su cuenta oficial de Twitter, situación que la llevó a ataques por parte de militantes de La Libertad Avanza y una chicana del propio Milei. Por su parte, Pampita también expresó su preocupación por los métodos del economista y el candidato la criticó con dureza.

Pero el locutor no se quedó allí y también decidió opinar sobre cómo ve a Milei en el futuro próximo de la Argentina, ante la posibilidad de que pueda ser elegido como presidente. Tinelli lanzó un comentario sobre el precandidato a presidente por La Libertad Avanza que despertó todo tipo de reacciones. "Lo veo como un gran político de la Argentina. Me parece perfecto. Nadie se tiene que ofender por lo que digan sobre uno, y lo digo con conocimiento de causa", expresó en apoyo al dirigente liberl. Además, también charló con Clarín sobre el resultado de las elecciones: "Me parece que hoy surge una nueva fuerza que tiene que ver con el hartazgo de mucha gente".