Salió a la luz un preocupante mensaje de la viuda de Jorge Lanata: "Si te viera en el cielo"

El doloroso mensaje de Elba Marcovecchio a dos semanas de la muerte de Lanata.

La abogada Elba Marcovecchio reapareció en sus redes sociales a dos semanas de la muerte de Jorge Lanata y eligió recordar al periodista con un conmovedor posteo que despertó preocupación. Las palabras de la viuda del histórico conductor de Radio Mitre para evocar su memoria.

A través de sus historias de Instagram, Elba publicó una postal de ella abrazando a Lanata y la musicalizó con Tears in Heaven, una emotiva canción de Eric Clapton. “¿Sabrías mi nombre si te viera en el cielo? ¿Sería lo mismo si te viera en el cielo? Debo ser fuerte y seguir adelante”, fue el fragmento de la canción que eligió para hablar del dolor que está sufriendo en este momento de su vida.

Preocupante mensaje de la viuda de Lanata: "Si te viera en el cielo".

La canción de Eric Clapton es una melodía dirigida a su hijo Conor, quien murió tras caer de un rascacielos en Manhattan, Nueva York, cuando tenía tan solo 4 años de edad. La canción detalla el deseo del cantante de volver a reencontrarse con su hijo, su lucha por superar la tragedia y el camino que realiza por encontrar la fuerza para seguir viviendo.

La brutal confesión de Bárbara Lanata sobre su papá: "Se mandó un montón de cagadas"

Jorge Lanata murió el pasado 30 de diciembre de 2024 dejando un vacío en el periodismo y en sus seres queridos. Pero 10 días antes de su fallecimiento su hija mayor Bárbara (36) -fruto de la relación del periodista con Andrea Rodríguez- dio una entrevista para hablar de su padre y lanzó una brutal confesión sobre su vínculo familiar.

Bárbara Lanata habló con La Nación y explicó cómo fue la relación con su papá y explicó: "Siempre nos llevamos todos bien y fuimos muy unidos. Creo que no fue el mismo papá conmigo que con Lola. Nos tuvo en distintos momentos de la vida. Cuando me tuvo a mi acababa de salir Página 12, en cambio cuando nació Lola él ya era súper conocido. De mi mamá se separó cuando yo tenía tres meses, y con Kiwi [Sarah Stewart Brown] estuvo 20 años. Fue muy distinto, y de hecho la relación que tenemos Lola y yo con mi papá es bastante diferente".

Pero luego soltó: "Hizo cosas bien y cosas mal. Hizo lo que pudo y también se mandó un montón de cagadas por eso estamos hoy acá. No es un reproche ni mucho menos, no soy madre y algún día me pasará y tendré hijos que me recriminen, pero creo que hay cosas que podría haber hecho diferente para resguardarse él. Nadie que no se pueda cuidar bien a sí mismo puede terminar de cuidar bien a otros. No es un reproche. Igual estamos en esta situación que es un quilombo".

"Él está hace seis meses internado porque en un punto no se cuidó; eso más como persona que como padre. Soy una persona muy psicoanalizada, qué sé yo. No me sale decirte que fue el mejor papá del mundo, pero creo que hizo lo que pudo en un montón de situaciones. Nunca me faltó nada, pero también tuve varias peleas en mi vida, como cualquier padre e hijo", agregó. Cómo si fuera poco, la hija de Jorge Lanata sentenció: "Él nunca pensó en las consecuencias de nada. No pensaba en qué pasaba si seguía fumando, qué pasaba si se casaba, si gastaba de más…".