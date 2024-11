Sabrina Rojas rompió el silencio y habló de su vínculo con el Pipa Benedetto , ex Boca

Sabrina Rojas rompió el silencio y habló de su vínculo con el "Pipa" Benedetto.

Sabrina Rojas fue blanco de rumores tras ser vinculada sentimentalmente con Darío "Pipa" Benedetto, luego de que supuestamente fueran vistos juntos en un restaurante de Palermo (Ciudad de Buenos Aires). Sin embargo, la actriz y conductora de Paso en América (América TV) no tardó en responder para aclarar la situación y dar detalles del tipo de relación que mantiene con el exdelantero de Boca Juniors, actualmente en Querétaro de México.

En una entrevista con Intrusos, Sabrina expresó su incomodidad ante las versiones que surgieron, especialmente luego de que la periodista Majo Martino mencionara en Mañanísima que los habían visto besándose. "No estoy enojada, pero siempre estoy regalada... Paro, doy notas y no puedo estar explicando todo el tiempo", comentó, visiblemente molesta.

La actriz negó rotundamente los rumores de un romance. "¿Te lo chapaste al Pipa? No, no. No tuve romance con él ni con nadie", aseguró, dejando claro que su encuentro con Benedetto fue casual y que solo intercambiaron unas palabras. "Hablé con él y le pedí un video para mi hijo, buena onda. No hubo picos ni nada más", explicó.

Además, Sabrina enfatizó que jamás tendría una relación con un hombre casado. "Eso es lo único que me importa aclarar", subrayó, refiriéndose al malentendido generado por la prensa. También expresó su frustración por cómo los medios exageran este tipo de situaciones: "Ustedes me espantan los chongos. Voy a un lugar y los pibes no me quieren ni saludar porque al otro día pueden ser portada".

Finalmente, Rojas reflexionó sobre las etiquetas que se colocan a las figuras públicas y pidió que se respete su espacio personal. "Déjenme chonquear en paz", concluyó con humor, marcando su descontento con la atención mediática excesiva hacia su vida privada.

"Conozco esos genitales": Sabrina Rojas reveló el momento íntimo que vivió con un famoso

A pocos meses de su separación de "El Tucu" López, la conductora de Pasó en América (América TV) aseguró que se siente muy bien estando sola y disfrutando de su soltería. Sin embargo, en las últimas horas, reveló en pleno programa la anécdota íntima que protagonizó con un famoso. Tras su ruptura, la actriz estuvo en boca de todos los canales de espectáculos. Más tarde, volvió a figurar por sus polémicas declaraciones sobre la nueva relación entre Luciano Castro, su expareja y padre de sus dos hijos, con Griselda Siciliani. Ahora que está separada, se muestra muy feliz y enfocada en sí misma. A pesar de esto, se dio a conocer el acercamiento íntimo que tuvo con un periodista famoso.

Todo comenzó cuando en el programa, Augusto Tartúfoli nombró a Rolando Hanglin y su expareja, Emiko Yamamoto, quienes contaron un tiempo atrás que hacían nudismo. Inmediatamente, Sabrina recordó cuando en una playa nudista de Mar del Plata, vio al periodista sin nada de ropa. "Yo no iría. Es una vergüenza. Pero se la veía caminando por los pasillos a Emiko y Lanny", comentó "Tartu".

Entre risas, Sabrina sumó: "Yo conozco esos genitales, y no porque haya estado en una aventura con ellos o enfiestado. Conozco esos genitales porque cuando era muy joven, trabajaba en Mar del Plata, fui con unos bailarines a una playa nudista que se llamaba La escondida, no sé si seguirá existiendo". "Y cuando entramos, ¿quién estaba en bolitas? Hanglin y su novia, Emiko", amplió de buen humor.

Por su parte, la protagonista explicó que no se animó a hacer "topless completo". "Yo con la bombacha puesta ya era una extraterrestre, era extraño. Yo entré pensando que iba a ser una playa de rock and roll. Y no, era una playa familiar, todos muy tranquilos, tomando mates como en una playa convencional nada más que todos desnuditos", reflexionó. Ante la pregunta de "Tartu", quien quiso saber si el periodista se había puesto protector solar, Rojas respondió: "Hanglin se ve que no se ponía protección, porque tenía todo un mismo color".