Sabrina Rojas, fulminante sobre su separación de Luciano Castro: “Me prioricé”

La actriz se sinceró sobre su ruptura con el padre de sus hijos y reveló detalles desconocidos. Sabrina Rojas y Luciano Castro no están juntos desde hace más de un año.

Sabrina Rojas se expresó sobre la repercusión que su separación de Luciano Castro y amorío con el Tucu López ha tenido en la calle y sorprendió a todos con sus declaraciones. En su descargo, la protagonista de Desnudos hizo alusión a los comentarios que los transeúntes le hacen cada vez que sale de su casa.

“¡Muchas me dicen que soy una ídola porque salgo con hombres tan buen mozos! Me detienen en la calle para felicitarme. Me frenan para contarme sus historias o pedirme que las aconseje porque intentan separarse pacíficamente y no lo logran. Eso es real: me ocurre muchísimo y es sorprendente”, comenzó su descargo la celebridad, en diálogo con la revista Para Tí.

“Recibo mensajes de mujeres que están pasando por separaciones traumáticas y me consultan cómo resolví determinados temas. Obvio que intento responder y ayudar, en la medida que puedo, pero tampoco es simple sin conocer a fondo el caso”, lanzó luego, en alusión a su reacción ante los comentarios que recibe de desconocidos.

Sabrina Rojas sobre el motivo por el que cree que sus pares de género la admiran

“Yo creo que lo que más admiran de mi hoy las mujeres es que me prioricé. No quedé estancada en el duelo, dejé de lado la culpa -pensá que muchas mamás no salen de noche, cuando se separan, por lo que pueden pensar sus hijos- , levanté la cabeza y dije: ‘Soy una mujer, voy a pensar en mi y tengo derecho a disfrutar de la vida porque no le debo nada a nadie’”, expresó la ex pareja de Luciano Castro, en alusión a la fortaleza y firmeza con las que se tomó su ruptura con el padre de sus hijos y a cómo pudo rehacer su vida de manera pacífica y orgánica.

“Estoy aprendiendo a soltar. Obviamente, hay temas que nunca van a cambiar: sería incapaz de faltar a un acto del colegio de mis hijos, por ejemplo. Eso no entra en mi cabeza, directamente. Lo que me propongo es seguir siendo una mamá presente -que participa activamente del chat de mamis, por ejemplo- pero menos culposa. Apunto a eso”, cerró al respecto.