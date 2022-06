Sabrina Carballo le hizo un pedido desesperado a Locho Loccisano: "En una locura total"

La actriz no se pudo contener y le escribió a su excompañero por WhatsApp.

Salieron a la luz los chats entre Sabrina Carballo y Locho Loccisano, donde la actriz le hizo un pedido desesperado a su excompañero de "El Hotel de los Famosos". El reality todavía no transmitió la gran final, pero las repercusiones de lo que pasó dentro del reality no dejan de crecer.

Sabrina Carballo se siente amenazada por los fanáticos que apoyan a Locho Loccisano y por ese motivo decidió mandarle un mensaje por WhatsApp al influencer: "¡Hola Lucas! Soy Sabrina, Mirá, ayer no te dije nada por respeto a mis compañeros, porque era su momento, pero quiero que sepas que lo que estoy viviendo es muy desagradable".

Como si eso fuera poco, la actriz continuó: "No solo yo, sino mi familia, mis amigos y actores con los cuales trabajé. Hace semanas estamos siendo amenazados y agredidos". Al minuto siguiente, Locho Loccisano respondió: "Hola, Sabri. Lo sé. Hablé con Emily hoy y ayer. Mirá, yo subí un comunicado, voy a subir otro más y mi hermana habló con todos los fandom para que paren. Por lo pronto tranquila porque cuando yo pueda ir a los programas, esto se va a calmar".

Con la intención de calmar a Sabrina Carballo, Locho agregó: "Me pone triste por lo que están pasando, porque todo fue en un contexto de excluidos. Pero, tranqui, aguanten unos días que cuando yo salga voy a hablar bien y voy a calmar las aguas". En ese momento, el influencer se ofreció a ayudarla: "Cualquier cosa que necesites contá conmigo, de frenar a alguien, a los fandom decime quién te escribe que le escribo yo, contá con eso".

La respuesta de Sabrina Carballo a los mensajes de Locho

Al parecer, la respuesta que le dio Locho no fue suficiente para Sabrina Carballo, quien evidentemente molesta le retrucó: "Sabés que no entiendo nada de redes! o sea, no sé ni qué es un fandom, lo único que sé es que me están acusando de cosas que yo jamás hice. ni haría a nadie. Esto es una locura total (sic)".

Los chats entre Sabrina Carballo y Locho Loccisano.

Sabrina Carballo sumó indignada: "Jamás te hice ni dije nada para faltarte el respeto! De hecho siempre hablamos todo, ¿te parece que me merezco todo esto?". Locho, por su parte, quiso aclarar su postura: "No Sabri, no creo que lo merezcas, por eso te juro que estoy haciendo todo lo posible a diario para que afloje".

Para finalizar, Locho continuó: "Porque más allá del programa son todas buenas personas que quiero que estén bien. Bancá unos días, ya estoy trabajando a diario para que todo se calme". De esa forma le dejó en claro que apenas tenga permiso de salir a hablar lo va a hacer.