Román El Original, dolido con El Dipy: "Hubo una frase muy fea"

Román El Original habló de su pelea con El Dipy

La amistad entre El Dipy y Román El Original hace tiempo que se rompió. Eran amigos, pero en el 2017 hubo una actitud del cantante macrista que molestó mucho al cumbiero y explotó todo: "Se me cayo un ídolo @dipypapa rompiste todos los códigos y hablas de cosas que no te corresponden", manifestaba Román Sívori desde su cuenta de Twitter por ese entonces.

Resulta que El Dipy lo acusó a El Polaco de maltratar a Karina La Princesita y de que no es tan buena persona como aparenta. Y ahí se desató un escándalo. En diálogo con PrimiciasYa, Román El Original contó que desde ese momento nunca más volvió hablar con El Dipy, ya que también es muy amigo de El Polaco.

"Con El Dipy hasta he cantado arriba del escenario, él me ha invitado hace años. Y él haciendo un show en vivo es muy bueno porque interactúa con la gente, es muy gracioso. Hablo de los shows de antes donde él me ha invitado y era muy gracioso. Pero después tuvimos nuestras diferencias como en cualquier amistad. Pensamos de formas diferentes y me decisión fue alejarme de esa amistad. Pero no tengo nada en contra de él y tampoco me metería con su laburo como él con el mío. En ese sentido me conoce", explicó el artista en diálogo con Juan Pablo Godino.

También opinó sobre la nueva faceta del cantante, que se muestra con una militancia política activa en favor de Cambiemos: "no estoy a favor ni en contra de algún partido político. Estoy a favor de mi país, si a mí país le va bien a mí me va a ir bien. Es lo único que me importa". En cuanto a volver a cantar juntos, no pudo evitar manifestar sus serias dudas: "Hubo una situación que a mí no me gustó y no me llama la atención ahora compartir cosas con gente con la que estoy en desacuerdo total. Y no me refiero a lo político, es en referencia a lo profesional y personal. Pensamos diferentes en ciertas cosas".

Y detalló: "Cuando él estuvo en el Bailando, también estaba El Polaco. Y ahí hubo un cruce de palabras más que nada por el lado de El Dipy. Y en un momento habló de la hija del Polaco y se empezó a meter con la hija del Polaco. Y yo le dije que no iba por ahí, él es padre, yo soy padre... Y si él llega hablar de mi hija yo lo voy a buscar a la puerta de su casa y seguramente nos cagamos a piñas. No sé. Hay cosas con las que no va meterse".

"Y él en ese sentido pensó totalmente diferente a mí y hubo una frase muy fea que me dijo, y no me gustó. Y le dije que pensamos diferentes y que no va por ahí. Le dije que le deseo lo mejor pero estamos en dos sintonías distintas. Desde ahí no hablé nunca más. No pensamos igual y a mí no me interesa tener relación con él. Tampoco le hice la cruz, pero fueron diferencias", concluyó.