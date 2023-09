Roly Serrano contó el calvario que sufrió en su infancia: "Con un látigo"

El desgarrador relato de Roly Serrano sobre los maltratos que padeció en su niñez. Cómo influyó esa experiencia en su trabajo en El Marginal.

Roly Serrano es uno de los actores más importantes de nuestro país. El artista cada vez que brinda una entrevista se desenvuelve al igual que cuando tiene que interpretar un papel y así quedó demostrado en las lágrimas que le sacó al equipo de Soñe Que Volaba, el programa de streaming conducido por Migue Granados cuando compartió un desgarrador relato sobre los maltratos que recibió en su infancia.

Uno de los últimos papeles rutilantes que tuvo Roly fue "El Sapo" en El Marginal 2. Serrano fue convocado por Sebastián Ortega para encarnar al encargado de antagonizar con Los Borges en la serie carcelaria que se trasmitió por la TV Pública en 2018. Pero recién ahora se supo que las duras vivencias que sufrió el artista en su niñez lo ayudaron a terminar ese personaje.

“Me buscaban a mí porque sabían que yo podía dar con el tono del personaje. Y de pronto, yo no sabía qué hacer y me dije a mi mismo ‘bueno vamos a buscar el personaje de verdad’”, indicó Serrano en su visita a Olga. ¿Pero qué es lo que pensás en ese momento?, indagó Granados. “Y cómo hacerlo, cómo expresarlo… armarlo, dónde está”, señaló el actor, y agregó: “Empezás a encontrar cosas adentro tuyo y decis ‘¿Qué hago con esto?’”.

A continuación, compartió con el staff un duro testimonio. “Ahora voy a contar algo fuerte", aclaró y contó: "Mis tíos me pegaban mucho cuando era chico, tenía 12 o 13 años. Me ataban, y a hasta había veces en las que me vendaban, porque cuando me pegaban con un látigo yo los miraba enojado, pese a los lagrimones que caían”.

“¿Y por qué tanto?”, consultó Migue, impactado ante lo que estaba escuchando. Sin dar mayores detalles, sentenció: “Porque eran unos hijos de mil puta”. De inmediato, relató cómo hizo para terminar con los maltrato: “Me caían lágrimas con odio e ira, y una vez agarre una botella, la rompí contra la mesada y le dije a mi tío ‘me llegas a tocar y te mato’. Creo que ahí ya había odio en mis ojos y se notaba. Esas cosas son en las que buceé para El Sapo en el Marginal 2".

“¿Que niñez tuvo este tipo para ser tan tremendo? Yo Roly pude curarme”, reflexionó el actor sobre el personaje que tuvo que interpretar. “¿Y cómo lo curaste?”, preguntó Lucas Fridman. “No sé, vos sabes que no lo sé…”, concluyó el actor.

Roly Serrano se quebró al recordar a su esposa

Roly Serrano también aprovechó su visita a Olga para recordar a su esposa, quién falleció en 2004 tras una larga lucha contra la leucemia. Esta no fue la primera vez que el artista habla del gran amor de su vida en los medios. De hecho, el año pasado emocionó a todos los presentes en el programa de Juana Viale al relatar cómo tuvo que lidiar con su partida.

Invitado al ciclo de almuerzos de la nieta de Mirtha Legrand, el querido actor habló de su vida y de la muerte de su esposa. "Estaba filmando en Salta y me traen 5 días antes. Cuando estoy en el hospital me dijeron 'tu mujer ya está en los últimos momentos'. Estuve al lado de ella todo ese tiempo, en terapia intensiva. El médico me dijo que tenía dos o tres días como máximo. Le pregunté que hacía ahí en terapia intensiva y me dijo que había que cuidarla. '¿De qué hay que cuidarla? Se me va en tres días", contó Roly, emocionado.

"Si tengo que vender mi casa la vendo, pero dame la mejor habitación con ventanal y con sol. Y fue así, la sacaron de ahí. Ella estaba inconsciente, pero tuvo dos momentos de lucidez: uno muy personal con ella y otro donde estuvimos mi hijo y yo. Nos dijo 'me voy a ir con el sol'. Apareció el sol y ella desapareció. Es muy importante la calidad de muerte", agregó, con la voz quebrada. "Le escribí un poema, pero eso queda entre nosotros", cerró.