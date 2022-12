La emoción de Roly Serrano al recordar la muerte de su esposa: "Se fue con el sol"

El actor Roly Serrano estuvo en Almorzando con Juana Viale y, con lágrimas en los ojos, recordó uno de los momentos más tristes de su vida.

Roly Serrano emocionó a todos los comensales de Almorzando con Juana Viale (El Trece) al recordar uno de los momentos más tristes de su vida: la muerte de su esposa. "Se fue con el sol", señaló el popular actor, sin poder ocultar las lágrimas.

Invitado al ciclo de almuerzos de la nieta de Mirtha Legrand, el querido actor no solo tuvo gran participación a la hora de defender a la vicepresidenta Cristina Kirchner al afirmar que el juicio en su contra "no fue justo" y cruzar a Patricia Bullrich, sino que también habló de su vida y de la muerte de su esposa. "Estaba filmando en Salta y me traen 5 días antes. Cuando estoy en el hospital me dijeron 'tu mujer ya está en los últimos momentos'. Estuve al lado de ella todo ese tiempo, en terapia intensiva. El médico me dijo que tenía dos o tres días como máximo. Le pregunté que hacía ahí en terapia intensiva y me dijo que había que cuidarla. '¿De qué hay que cuidarla? Se me va en tres días", contó Roly, emocionado.

"Si tengo que vender mi casa la vendo, pero dame la mejor habitación con ventanal y con sol. Y fue así, la sacaron de ahí. Ella estaba inconsciente, pero tuvo dos momentos de lucidez: uno muy personal con ella y otro donde estuvimos mi hijo y yo. Nos dijo 'me voy a ir con el sol'. Apareció el sol y ella desapareció. Es muy importante la calidad de muerte", agregó, con la voz quebrada. "Le escribí un poema, pero eso queda entre nosotros", cerró.

Qué dijo Roly Serrano sobre el juicio a Cristina

Uno de los momentos más álgidos de la mesa fue cuando se puso en el centro de la discusión el reciente juicio a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Roly no dudo en defenderla. "Hay como una ideología en lo que se hace y cada sindicato responde a eso. Estoy en contra del 'callémonos, no hay que meterse, no hay que hablar'. Estoy en contra de eso. Así nos equivoquemos, me parece que tenemos que tener la libertad de poder opinar, como personas, como individuos, como sindicato, como organización", expuso el actor.

"Todos tenemos el derecho de dudar. Este juicio, dudamos. Yo por lo menos dudo que sea justo. Me parece que hay una ley que no se reparte de manera justa, igual para todos. Hay unos más culpables y otros menos culpables. Yo no soy una persona que vaya a poner las manos en el fuego por la señora vicepresidenta, pero no veo que haya sucedido algo que la Justicia haya dicho... de verdad, hay dudas. También a nivel internacional plantean de que hubo un juzgamiento raro", agregó.