Rodrigo de Paul se hizo un tatuaje en honor a Tini Stoessel: qué dice

El futbolista enfrentó los rumores de separación con un homenaje para su novia.

Hace ya algunas semanas que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel enfrentan fuertes rumores de separación luego de mantener un gran silencio sobre su relación y no mostrarse juntos públicamente. Sin embargo, el famoso futbolista decidió hacerle frente a la situación y mostró el tatuaje que se hizo en honor a su pareja.

Este fin de semana, De Paul viajó a Corea junto al Atlético Madrid para enfrentar al Manchester City en un partido amistoso que terminaron ganando 2 a 1. Fue cuando terminó el partido que el mediocampista sorprendió en sus redes sociales con un peculiar posteo en donde se puede apreciar el tatuaje que se hizo para homenajear a la cantante.

Según mostró en una de sus fotos, en donde se lo ve sin la camiseta, Rodrigo se tatuó arriba del ombligo la palabra Tini, pero además, parece que la tipografía es similar al autógrafo de la cantante con la que está pareja desde hace aproximadamente un año.

La firme decisión de Tini Stoessel en medio de los rumores de crisis con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel tomó una terminante decisión en su relación con Rodrigo de Paul, en medio de los fuertes rumores de separación que corrieron durante los últimos días. De acuerdo con estas versiones, la cantante de Miénteme estaría a punto de ponerle fin a su vínculo con el campeón del mundo. Si bien estas especulaciones circulan desde hace meses, se intensificaron cuando sus fanáticos notaron que ya no se daban "like" en las redes sociales. En medio de la incertidumbre, Tini tuvo un contundente gesto.

Recientemente, los fanáticos de la pareja notaron que ya no interactuaban en Instagram, especialmente porque antes se daban "Me gusta" en todas sus publicaciones y se dejaban comentarios. De un día para el otro, dejaron de hacerlo y esto desató fuertes rumores de ruptura. Aunque ambos se mantuvieron en silencio y no negaron ni afirmaron estos rumores, Tini decidió tomar distancia.

“Lo que me dicen es que no fue por falta de amor, no es que uno dejó de amar al otro. Si no que en algún punto los proyectos que tienen los fueron distanciando”, comenzó Paula Varela en ¿Qué pretende usted de mí? (Canal de la Ciudad). Y agregó que, aparentemente, el problema es que están en diferentes sintonías: “Él es padre y está en otra etapa de la vida, ella tiene muchas cosas por delante y pasó cuestiones de salud que contó... Fueron cosas que los distanciaron y están como en ese momento de reelegir caminos. Hoy están separados”.

A pesar de esto, Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), informó todo lo contrario. “De la boca de los protagonistas: no están separados. Estaban tomando mate, tranquilos, mientras leían los rumores”, aseguró el presentador. Además, aseguró que Tini se irá de viaje: “No está separada de su novio. Tini hoy se va a Ibiza con sus amigas, pero vuelve mañana porque tiene que viajar a Brasil a filmar un video”.