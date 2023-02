Rodrigo De Paul comprometió a Tini Stoessel y quedó en offside: "No sabe"

Rodrigo De Paul recordó una situación con Tini Stoessel y su testimonio causó revuelo. Qué dijo el futbolista de la Selección Argentina.

Rodrigo De Paul filtró una conversación íntima que tuvo con Tini Stoessel y sorprendió a todos. El futbolista de la Selección Argentina y el Atlético de Madrid brindó una entrevista y se acordó de una situación vivida durante el Mundial Qatar 2022 que comprometió a la artista urbana.

Previo al partido frente a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, se había filtrado una lesión de Rodrigo De Paul. Entre otros temas, el futbolista se refirió a ese tema en particular en diálogo con La Vuelta, el programa conducido por Joaquín "El Pollo" Álvarez por Fox Sports.

"Capaz que Leo se enoja si digo esto, pero agarra y me dice 'yo te prometo que te voy a llevar a semifinales, pero no arriesgues'. Que él me diga así... llevarle la contra a Leo es muy difícil. Me lo dice no desde un lado de capitán, sino de un amigo, un hermano mayor que me quiere", reveló De Paul sobre la charla que tuvo con Messi. En ese momento de incertidumbre total por ver qué sucedía con su lesión, llamó a su pareja, Tini Stoessel.

"Me meto en la habitación, mi mamá y mi papá estaban medio preocupados, yo les decía que no pasaba nada. Y la llamo a Tini, viste", relató entre risas. Y agregó un comentario sobre la cantante que descolocó a todos: "Claro, Tini no sabe ni lo que vale un gol. Se empezó a empapar un poco más de fútbol conmigo porque yo a veces le comento".

Allí le dijo que no sabía qué hacer y le pidió palabras de tranquilidad frente a esa tensa situación. "Era la única persona que no me daba una opinión desde el lado futbolístico y me sacaba un poco de presión. Ella me decía '¿y vos cómo te sentís?'. Y me dice 'hacé lo que vos sientas, quedate tranquilo, decidí con el corazón'", subrayó sobre lo que le dijo Tini.

La fuerte exigencia de Tini a De Paul en contra de Camila Homs: "No la quiero"

El periodista Juan Etchegoyen reveló que Tini Stoessel le habría puesto una fuerte restricción a Rodrigo De Paul en relación a una visita de Camila Homs y sus hijos al futbolista. La cantante de La Triple T, Por Qué te Vas y Muñecas habría tenido una contundente charla con el futbolista y le habría dejado en claro que no quiere que su ex viaje a España.

"El tema acá es que todo esto se habría complicado por expreso pedido de Tini Stoessel, a tu ex no la quiero en Madrid fue la frase que me enviaron en las últimas horas, esto define un claro pedido de la 'Triple T' a su pareja. Esta versión tan potente no me sorprende, que quieren que les diga, yo te conté ya que Tini nunca quiso que Camila viaje al Mundial y por eso no viajó", comenzó su descargo el periodista en Mitre Live.

Etchegoyen explicó que, a pesar de que De Paul le pida a Camila Homs que no viaje a Europa, la modelo podría hacerlo de igual manera con dinero de su bolsillo. El periodista habló sobre el conflicto entre el futbolista y su ex hace algunos días, cuando informó sobre una estrategia que Tini habría ideado para no cruzarse a Homs en España: "Hay toda una especulación por la fecha en la que volverá Tini Stoessel a la Argentina. Yo tengo el dato de que su pasaje de vuelta coincidiría justo con el viaje de Camila Homs a Europa. La fecha de pasaje que tiene la triple T para su regreso al país es el 9 de febrero, pero, obviamente, puede cambiarlo".

"Tini estará acá en esos días. En ese momento, se cree que De Paul ya estará con sus hijos en Madrid. Pregunté si esto tiene que ver con que Tini no quiere cruzarse a Camila ni a sus hijos, pero no me dijeron nada. Siempre se dijo que ella no quería vínculo con los hijos de Rodrigo", enunció el comunicador sobre lo que ocurriría en marzo en el clan De Paul-Homs-Stoessel.