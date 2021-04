Rocío Oliva llevará a la Justicia a Verónica Soldato, la ex de Horacio Cabak

Rocío Oliva llevará a la justicia a Verónica Soldato.

Con el correr de las horas el escándalo de infidelidad de Horacio Cabak con Verónica Soldato no para de crecer, sumando más personas y más problemas. Ahora se agregó que Rocío Oliva, indignada por haber sido señalada como una posible "tercera en discordia", llevará a la Justicia a Soldato. Así lo confirmó Ana Rosenfeld, que representará a Oliva y aseguró que no se trata de una demanda sino de una "prueba anticipada para dirimir de dónde y cómo salió" la información falsa que involucra a su representada.

El lunes pasado, Ángel de Brito reveló que Horacio Cabak y Verónica Soldato habían terminado su pareja tras 27 años de matrimonio y tres hijos en común. Según el mismo conductor de Los Ángeles de la Mañana, la propia Soldato había confirmado sus sospechas de infidelidades al revisar el celular de su esposo. Inclusive, en un diálogo privado con de Brito, Soldato habría colocado a Rocío Oliva como una amante de Cabak y una potencial tercera en discordia.

Enojada por tal información, Oliva se comunicó vía telefónica con Polémica en el bar, donde compartió pantalla con Cabak, y desmintió con dureza a Soldato: "Me parece que Horacio tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quién la engañó, así deja de denunciar a las demás mujeres. Porque si no todos los días va a ser una mujer distinta y yo no tengo por qué comerme este garrón". El propio abogado de la ex de Maradona, José Vera, confirmó que estaban intimando a que Soldato ratificara o rectificara la información, ya que tanto Ángel de Brito como Jorge Rial la habían colocado como fuente.

Ante la acusación y el enojo de Oliva, Ángel de Brito tomó el guante y salió a responderle en un tono similar en Los Ángeles de la Mañana: "La misma Verónica Soldato me dice ‘no tengo ninguna prueba. Son sospechas por las actitudes de Horacio’. Porque ayer se habló todo el tiempo de una carta documento contra la mujer de Cabak. Primero, que no lo dijo en público. Segundo, que lo dije yo. Y tercero, siempre hablé de sospechas, de ninguna prueba. Así que Rocío, tranquilita".

Para cortar con la idea de que ella fue la famosa tercera en discordia, la ex de Diego Maradona decidió contratar a Ana Rosenfeld para que la representara. La mediática abogada le explicó al portal Diario Show cómo seguirá la cuestión en materia judicial: "No es una demanda, es una prueba anticipada para dirimir de dónde y cómo salió la info que involucra a Rocío en una información falsa". Sin apuntar contra Soldato, la letrada aclaró que "es un camino que hay que empezar a recorrer".