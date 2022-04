Rocío Marengo tomó una drástica decisión de vida: "Es lo que siento hoy"

Rocío Marengo se sinceró y reveló que está decidida a avanzar sea como sea.

Rocío Marengo está en pareja hace casi una década con Eduardo Fort, el hermano de Ricardo Fort. El empresario fue muy criticado por no acompañar a la bailarina durante su paso por La Academia de Showmatch. En aquel entonces, la artista se cansó de esperar que su pareja la quiera acompañar al estudio y en vivo le cantó sus verdades. Luego de esa crisis lograron salir adelante, pero la actriz tomó una decisión que cambiará su vida por completo.

En más de una oportunidad, Rocío Marengo reveló su sueño de convertirse en madre, algo que hasta hoy parecía lejano, ya que Eduardo Fort tiene dos hijos con su expareja y al parecer no tiene intenciones de agrandar la familia. Sin embargo, lejos de darse por vencida, la modelo decidió avanzar con su proyecto de maternidad y confesó que va a tener un hijo sola.

En diálogo con revista Pronto, Rocío Marengo se sinceró al expresar: "Quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo”.

Rocío Marengo y Eduardo Fort

Con respecto a la posibilidad de contar con Eduardo Fort en el proceso de convertirse en madre, Rocío Marengo sentenció: “Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante se me da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto. Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío para acompañarme en lo que sea. Obviamente a su forma, porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado".

Rocío Marengo reveló qué apellido llevará su hijo

Al ser consultada sobre cuál será el apellido que llevará su hijo, teniendo en cuenta que nacería mientras esté en pareja con Eduardo Fort, Rocío Marengo aclaró: "¡Marengo! ¡Mi apellido! ¡Obvio que sí! ¡Es mío sola! Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hoy amor, pero si mañana no está el amor, ¡chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo, que es para toda la vida. Edu es mi novio y nos, a mi bebé y a mí, acompañará mientras esté en pareja".

En esta entrevista que brindó Rocío Marengo, quedó claro que ella decidió empezar a pensar en sus objetivos y va a cumplirlos sola o acompañada. Al parecer, la artista asumió que la relación con Eduardo Fort no promete ser para siempre y que durará lo que tenga que durar, pero ya no postergará sus sueños esperando que él decida soñar con ella.