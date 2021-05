Rocío Marengo mandó al frente a una figura de la Selección Argentina: "Me tiraba onda"

La mediática sacó a la luz un secreto desconocido hasta el momento. Rocío Marengo no tuvo filtros y, recordando épocas pasadas, aseguró que una figura actual de la Selección Argentina intentó seducirla.

Entrevistada por Hay que ver en El Nueve, Rocío Marengo mandó al frente a una figura de la Selección Argentina de fútbol masculino asegurando que, años atrás, le "tiraba onda". La mediática, quien actualmente está en pareja con Eduardo Fort (hermano del fallecido Ricardo), recordó épocas pasadas en boliches porteños y aseguró: "Yo era muy amigota del 'Kun' Agüero".

De este modo, Marengo manifestó que fue el ex jugador de Independiente quien solía acercarse a ella intentando seducirla: "Yo era muy amigota del Kun cuando éramos chicos y capaz lo dije porque teníamos confianza y me animé a decirlo. Nos cruzábamos en Esperanto, en los boliches. Éramos muy chicos. Estamos hablando como hace veinte años atrás. Algo me acuerdo... Pero no mucho…”.

A su vez, y manifestando que no volvería a tener una relación con un jugador de fútbol, Marengo aseguró que no fue la única vez que se encontró vinculada a un deportista profesional: “Estuve con Javier 'Bombón' Rosada, que jugaba en Chacarita y después en Boca. La pasé bien, pero no estaría nunca más con jugadores”. En tanto, Agüero está por marcharse de Manchester City, a punto de jugar una final de UEFA Champions League y firmar contrato con su nuevo club: Barcelona.

Marley confesó que le gustaría tener un hijo con Rocío Marengo

Marley pasó por el estudio de Flor de Equipo (Telefe) y reveló sus ganas de volver a ser papá y darle un hermanito a Mirko. Además, se animó a confesar en que pensó en la mediática ex MasterChef Celebrity Rocío Marengo para que ocupe el rol de mamá. "Me tiró la onda la otra vez", confesó, muy divertido.

Siguiendo su estilo de humor característico, Marley se animó al cuestionario picante que le hizo su amiga Florencia Peña y respondió a todas las preguntas, evitando probar algunos platos asquerosos. Desde la peor metida de pata con Mirko hasta el producto más raro que le tocó promocionar en redes, Marley fue sorteando con éxito el desafío.

Luego de revelar sus ganas de ser papá nuevamente, Florencia Peña qusio profundizar en el tema y le preguntó a qué famosa elegiría para ocupar el rol de madre biológica del hermanitx de Mirko. Convencido de su respuesta, el animador expresó: “Con Rocío Marengo podría ser. Ella quiere ser mamá, me tiró la onda la otra vez”.