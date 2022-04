Rocío Marengo dio el anuncio más esperado: "Estoy feliz"

A través de sus redes sociales, Rocío Marengo anunció que está en la espera de su primer hijo.

Rocío Marengo anunció que se convertirá en madre por primera vez. En repetidas ocasiones, la mediática hizo público su deseo de convertirse en madre, sin embargo, no encontraba el momento para hacer realidad este sueño. En las últimas horas, la exparticipante de Showmatch: La Academia contó la gran noticia.

A través de sus redes sociales, Rocío Marengo propuso una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus historias de Instagram. En este marco, la pareja de Eduardo Fort recibió la pregunta que disparó la fuerte confesión: "¿Vas a ser mamá? Me muero de amor". Sin titubear al respecto, Marengo reveló que pronto se convertirá en mamá por primera vez.

"Si, si. En unos días tendremos novedades. Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes", anunció Marengo en su Instagram. Luego de desearlo durante muchos años y no poder concretarlo, la artista contó que "sentía que se había sacado un peso de encima". "Estoy muy feliz y tranquila", concluyó al respecto.

La importante reflexión de Rocío Marengo sobre la maternidad

El anhelo de Rocío Marengo se convirtió en realidad, sin embargo, dejó en claro en varias ocasiones en que se trata de un deseo individual y que no quiere "responsabilizar a nadie sobre la llegada de un bebé".

"Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío, acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado", reveló en una reciente entrevista con Pronto. Sin embargo, Marengo también hizo una importante reflexión: "Quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo".

"Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se me da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto", añadió sobre el deseo de convertirse mamá con el acompañamiento o no de Eduardo Fort. "¡Es mío sola! Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, ¡chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida", sentenció.