Rocío Marengo confirmó su separación y arremetió contra Fort: "Me sacó las ganas"

La modelo se pronunció sobre las posibilidades de contraer matrimonio y lapidó a su ex. Rocío Marengo terminó de confirmar los rumores de separación de Eduardo Fort.

Rocío Marengo confirmó su separación de Eduardo Fort a través de sus redes sociales. La exparticipante de Bailando por un sueño dejó en claro que todo habría terminado mal con el hermano de Ricardo Fort, tras más de siete años desde el comienzo de su relación.

La modelo estableció una dinámica en su cuenta de Instagram basada en abrir un espacio en sus historias para que sus seguidores puedan hacerle preguntas sobre su vida y ella responderlas en primera persona. "No es pregunta, deseo que tengas un amor que te valore y acompañe en todo, que seas su prioridad", escribió uno de los usuarios de redes. Y Marengo respondió: "Gracias. Sí, yo también lo deseo. Confío en los planes y tiempos de Dios".

Otro seguidor de la estrella de la televisión chilena le hizo una consulta en referencia a las posibilidades de que contrajera matrimonio y esa pregunta hizo que Marengo destapara la verdad sobre sus sentimientos hacia el hermano de Ricardo Fort: "Por ahora no, ni cerca. Antes era mi sueño. Pero mi última relación me sacó las ganas de todo".

Historia de Instagram de Rocío Marengo.

El primer descargo público de Rocío Marengo contra Eduardo Fort

"Tengo problemas personales es muy difícil porque el trabajo es mi refugio y hoy no salía nada bien. Capaz que el jurado no entiende: la verdad es que hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche, tratando de salvar una relación", soltó enojada Marengo en septiembre del año pasado, tras una pregunta de Marcelo Tinelli en el ciclo Showmatch: La Academia.

La furia que la modelo desató en pleno vivo de El Trece se debió a la ausencia de Fort en el piso de televisión para acompañarla en su presentación. "Está todo bien, pero estoy hace ocho años remando, acompañándolo, y él no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya… ¡Estoy harta! ¡Repodrida! ¡Ocho años estuve al lado de él bancándome a la ex que sale a tratarme de prostituta en todos lados! Soy su mujer hace ocho años, y no es capaz de venir a bancarme. ¿Le da vergüenza?", agregó Marengo.

"Tenés una novia, ¿no querés venir? Chau, flaco. Vos preséntame un candidato, estoy hasta acá. Hasta acá. No hago más que remar en mi vida sola", concluyó Marengo en su momento, aunque luego volvió a intentarlo con Fort, sin éxito.