Ricardo Montaner hizo una insólita confesión sobre los inicios de su relación con Marlene: "Estaba casada"

El cantante reveló cómo inició el romance con la mamá de Mau y Ricky y Evaluna y sorprendió con un inesperada declaración.

Ricardo Montaner reveló cómo fueron los inicios de su relación con Marlene Rodríguez, su actual esposa, y sorprendió al contar cómo la había conocido. Sin intentar ocultar los detalles de su vínculo en cantante confesó que, cuando vio por primera vez a la empresaria, ella estaba casada con otro hombre.

En una reciente entrevista con el periodista mexicano Yordi Rosado, el intérprete de Déjame Llorar reveló que conoció a la mamá de Mau y Ricky y Evaluna Montaner el día en que ella se casó con su primer marido. "Me gustó mucho", enfatizó Montaner sobre la primera vez que vio a su actual esposa.

"Estaba separado, no divorciado de mi primera esposa y me mudé a Caracas, donde recibí una invitación para el casamiento de la hermana del presidente de la compañía discográfica donde yo estaba", empezó por contar Montaner en este diálogo. Asimismo, quiso aclarar que el primer matrimonio de Marlene "duró muy poco".

En este marco, el jurado de La Voz confesó: "Estaba toda la sociedad de Caracas ahí y yo con un saco que me había prestado un amigo cantante, Jorge Aguilar. Cuando la vi, ya estaba casada". Además especificó: "No fui a la iglesia, sino que a la fiesta y luego la dejé de ver como por seis meses, su matrimonio duró muy poco".

Montaner contó que se enamoró de su esposa desde el primer momento que la vio y que esto se mantiene hasta el día de hoy. "Yo la había visto una vez, entrar y salir de la disquera, y me había quedado impactado, me gustó mucho. Nos enamoramos desde el primer momento y aun hoy lo estamos", contó y luego sentenció: "Mantenemos, especialmente, el enamoramiento, esa cosa que normalmente sucede desde la primera chispa hasta un tiempo después y que luego se posterga, se cambia o se modifica y pasa otra cosa"

Ricardo Montaner rompió en llanto en La Voz Argentina: "No puedo"

Ricardo Montaner se mostró muy emocionado por una situación que lo enterneció en La Voz Argentina. El cantante coacheó a tres participantes que interpretaron una canción suya y a la hora de llevar adelante el desafío, no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto por la pantalla de Telefe.

El jurado de La Voz Argentina tuvo varios momentos emotivos tras la elección de una canción por parte de su equipo. Se trata de Índigo, que fue dedicada a su nieta nacida hace unos pocos meses fruto del amor entre Evaluna y Camilo, por lo que este motivo lo vulnerabilizó durante toda la etapa.

"Mirá la canción que tienen...", expresó previo al desafío cuando escuchó los primeros acordes del tema, mientras se encontraba junto a Palito Ortega en el backstage. "Que Ricardo se haya emocionado cuando cantamos la canción de su nieta... no hay palabras", sostuvieron Emilia y Valentina, las participantes en cuestión, quienes compitieron contra Nicolás.

Cuando finalmente se dio la presentación en el escenario ante a la mirada de todos los jurados, el cantante rompió en llanto y empezó a grabar desde su celular la performance de los tres cantantes para enviársela a su hija Evaluna. "¡Qué responsabilidad cantar Índigo frente al abuelo!", indicó Marley una vez consumado el desafío.

"Es muy emocionante para mí, en el ensayo me pasó también. No puedo... es algo como muy fuerte. Esta es la etapa más maravillosa del ser humano", destacó Montaner. Poco pudo hablar de lo técnico, ya que la emoción lo sobrepasó por completo: "Fue una sorpresa de la producción, no la escogí yo, por eso me impactó tanto".