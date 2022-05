Revés para Luciano Castro: está a punto de perder su licencia de conducir

Tras el polémico video, el actor deberá cumplir una serie de requisitos si no quiere perder su carnet.

Luciano Castro deberá afrontar una serie de medidas impuestas por la Municipalidad de Vicente López. Luego del video en el cual manejaba junto a sus hijos sin cinturón de seguridad, actuaron de oficio y está a punto de perder su licencia de conducir.

El actor convirtió un video familiar en algo polémico, donde Pablo Martínez Carignano, titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se hizo eco y tomó cartas en el asunto. Aquellas imágenes junto a Flor Vigna y sus hijos causaron repudio por la falta de seguridad vial observada, dado que ni sus hijos ni el perro llevaban cinturón de seguridad.

De hecho, una de sus hijas asomó su cabeza al exterior acumulándose una infracción más. "Sin proponérselo nos dio pie para señalar todo lo que está mal en términos de seguridad vial. Quizás pueda servirle a Luciano y a sus seguidores para pensarlo dos veces la próxima vez", había expresado Carignano a través de sus redes.

La controversia fue de tal magnitud que actuaron de oficio. Como también el material llegó a ojos del municipio de Vicente López -localidad donde transitaba en su vehículo- exigieron una serie de requisitos a cumplirse en un marco legal si quiere mantener su licencia de conducir.

Por ende, Castro deberá realizar cursos de seguridad vial. Aún no se sabe cuándo comienza con las capacitaciones pero lo cierto es que, de no hacerse, el actor argentino vivirá un muy mal momento porque le retirarán su carnet.

El regalo de Flor Vigna que sorprendió a Luciano Castro

Flor Vigna y Luciano Castro son una de las parejas más comentadas del mundo de la farándula. A casi un año del comienzo de su relación, la cantante contó cómo fue el momento en el que acordaron formalizar su noviazgo y cuál fue el regalo que le hizo en aquel día tan especial.

En reiteradas ocasiones, los dos contaron que fue Castro quien le había pedido de ser novios primero. Sin embargo, Flor lo rechazó y a los pocos meses se lo propuso ella. Durante una entrevista en No es tan Tarde (Telefe), la artista recordó este momento y el obsequio que le hizo a para pedirle que sea su novio.

En reiteradas ocasiones, los dos contaron que fue Castro quien le había pedido de ser novios primero. Sin embargo, Flor lo rechazó y a los pocos meses se lo propuso ella. Durante una entrevista en No es tan Tarde (Telefe), la artista recordó este momento y el obsequio que le hizo a para pedirle que sea su novio.

“Dos meses después, me animé yo a pedirle de ser la novia. Le hice un ritual hermoso. Nunca le había pedido a alguien que sea mi novio, y me gustó mucho. Es más tierno, lloró y todo”, detalló. Y sobre el regalo, reveló entre risas: “Le hice un camino con frases nuestras y le di un anillito que dice 'disfrutar'. Me lo puse en el 'fuck you'. Es que a nosotros no nos gusta estar en las estructuras”.