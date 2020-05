Reapareció "el fan de Wanda Nara" con un berrinche mediático contra la esposa de Mauro Icardi

Uno de los personajes mediáticos más graciosos que salieron de "Showmatch" es Mariano de la Canal, alias "el fan de Wanda Nara". El mediático seguidor que lloraba su devoción por la esposa del futbolista Mauro Icardi reapareció con un inesperado desplante. "Me quise contactar con Wanda de alguna manera, porque no tengo su WhatsApp, y me pasaron US$1500 de tarifa", confesó.

Mientras Wanda Nara pasa la cuarentena con su familia y postea variadas instantáneas en su Instagram, de la Canal participó de un vivo con Ángel de Brito para contar su situación. "Me quise contactar con Wanda de alguna manera, porque no tengo su WhatsApp, y me pasaron US$1500 de tarifa", reveló, dando a entender que la figura cobra un alto cachet por su imagen.

Indignado,cree que "él la hizo muy famosa gracias a su personaje", el mediático realizó su descargo ante el periodista de espectáculos. "¿US$1500 por un vivo te quiso cobrar? ¡Qué ladrona! ¡Cómo le gusta la guita!", respondió de Brito, con ironía.

Mariano de la Canal cobró popularidad debido a sus arranques chistosos en los realities "Soñando por bailar" y "Showmatch", en donde se desempeñó como participante. De forma rápida, "el fan de Wanda" se convirtió en meme y objeto de risas para los televidentes de ambos shows.