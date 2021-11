Quique Sacco y una revelación íntima sobre Vidal: "Eso fortalece la relación"

El periodista dio detalles sobre la vida cotidiana junto a María Eugenia Vidal. Quique Sacco, sobre su romance con la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

El periodista Enrique Sacco se encuentra en pareja, desde hace ya un buen tiempo, con la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Ambos conviven bajo el mismo techo y, en los últimos días, el periodista decidió hablar de las intimidades sobre su vida cotidiana junto a la diputada electa por la Ciudad de Buenos Aires.

"Hay que respetar la vocación del otro y tiene que haber un espacio para conversar. Nosotros nos contamos todo y cada uno escucha y puede opinar aunque tengamos profesiones totalmente diferentes. Disfrutamos de la vida", comenzó diciendo "Quique", en diálogo con Clarín. A su vez, el periodista deportivo detalló cuáles son las activadades que fortalecen su relación con Vidal.

De forma elocuente, Sacco explicó: "El otro día, por ejemplo, fuimos a cenar y a ver Los años felices de una vida en el cine. Y al día siguiente armamos el plan de ir todos al teatro: ella y sus hijos, Luna, Agus y yo. Y después la vida cotidiana: levantarse para desayunar y leer los diarios para compartir las noticias juntos. Tenemos también nuestros espacios y gracias a eso se fortalece la relación".

Quique Sacco le puso fin a la chance de ser candidato a presidente de Independiente

El periodista "Quique" Sacco tomó una decisión terminante en medio de su noviazgo con María Eugenia Vidal. Y la misma tuvo mucho que ver con la convivencia que ambos llevan y a la exposición mediática que de por sí generan. "Otro más en casa, no", expresó el protagonista, en diálogo con Clarín. Ahora bien, ¿a qué hizo alusión?

De forma tajante, Sacco se bajó de una posible candidatura a presidente de Independiente: "Mi familia no quería. En la intimidad, todos sabían que era exponerme demasiado. El fútbol tiene sus particularidades: pueden pasar cosas como, por ejemplo, que estés haciendo una buena gestión administrativa pero que los resultados deportivos no sean buenos. Imaginate que María Eugenia está en la política y tiene una vida de exposición pública, ¡otro más en casa, no! Me parecía que era una locura".

Sobre su rol en TNT Sports, donde es gerente desde hace un tiempo, "Quique" Sacco expresó que el fútbol de Primera División sólo es de "dos empresas" y que no se llegó a buen puerto con el Gobierno para transmitir algunos encuentros en la TV abierta. "Estoy a cargo de una empresa como TNT Sports, que tiene el 50% de los derechos, y eso genera una relación institucional con nuestro socio, Disney y ESPN, en donde trabajé 17 años y tengo muchos amigos. El fútbol es solo de estas dos empresas. El Gobierno quería televisar algunos partidos y nosotros, en principio, nos pusimos de acuerdo, pero después no se dio. Fue un diálogo respetuoso y claro".