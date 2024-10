Quién es y a qué se dedica Elías, el hermano perfil bajo de Matías Alé.

Durante varios años, Matías Alé fue protagonista de los medios envuelto en controversias y titulares llamativos. Sin embargo, tras sufrir problemas de salud, decidió adoptar una postura más reservada, enfocándose en proyectos concretos y distanciándose de las controversias que alguna vez definieron su trayectoria. De hecho, está a punto de casarse y con intenciones de formar una familia.

Si bien Matías suele compartir detalles sobre su vida personal y profesional, su familia prefiere mantenerse en la sombra, lejos del ojo público. El actor nació es hijo de Helena y Juan Carlos, quien falleció cuando él tenía solo 19 años, dejando a su hermano Elías con 15. Esta pérdida marcó un antes y un después en su vida, y desde entonces, su madre se convirtió en su principal apoyo, acompañándolo tanto en sus momentos de gloria como en sus etapas más discretas.

Elías es el hermano menor de Matías Alé y mantiene un bajo perfil mediático.

Elías, por su parte, optó por una vida alejada de los medios, aunque incursionó en el modelaje casi por azar. Su llegada al mundo de la moda ocurrió durante una función teatral de Matías en Mar del Plata, cuando un accidente en el escenario llevó a Elías a actuar de inmediato, impresionando a los presentes con su porte y físico. Algunos cazatalentos lo invitaron a probar suerte en el modelaje, pero Elías decidió mantener un perfil bajo, siendo poco activo en redes sociales y con un Instagram privado, dejando su Facebook como su única ventana pública.

"Estoy muy agradecido por el apoyo incondicional de mi mamá y mi hermano. Siempre están conmigo, aunque cada uno lo demuestra a su manera", compartió Matías en una reciente entrevista.

Sorpresa en el folklore por lo que confesó Matías Alé del Chaqueño Palavecino: "Hemos compartido"

El Chaqueño Palavecino debutó como jurado del VAR del Cantando 2024, reality conducido por Florencia Peña en América TV, y en su primera noche en el certamen ya se metió en varias polémicas, pero mantuvo un picante intercambio con Matías Alé, mediático que pronunció un emotivo discurso en el programa.

Luego de la perfomance de Alé y del voto del jurado, el mediático y exnovio de Graciela Alfano se sometió a la mirada del VAR y le dedicó un picante comentario a El Chaqueño: "Hemos compartido mucho con El Chaqueño. ¿Cómo estoy para Cosquín Chaqueño? Para llevarte en el auto". Tras la broma, el folklorista le contestó a Alé con un dardo afilado para Los Nocheros: "Yo diría que Los Nocheros tienen una linda casa rodante, pero en el caso de nosotros te hace falta mucha guitarreada y noche".

"Es un gusto verte bien y cantando, o tratando de hacerlo. No sos el cantor, no soy yo quien para decirtelo, pero andabas buscando la nota por ahí y has hecho unas gambetas mejor que Messi. Venite a Cosquín que en las guitarreadas se aprende", agregó El Chaqueño Palavecino en su devolución a Matías Alé.