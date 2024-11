Quién es la periodista que Colapinto quiso conquistar antes de salir con la China Suárez.

Mientras las fotos de Franco Colapinto y María Eugenia "La China" Suárez paseando juntos por Madrid alimentan los rumores de un romance, un inesperado dato salió a la luz en el programa de televisión Mañanísima (El Trece). Carmen Barbieri reveló que el joven piloto argentino de la Fórmula 1 habría intentado conquistar a una treconocida periodista antes de mostrarse con la actriz.

Durante la emisión del lunes 18 de noviembre del 2024, mientras debatían sobre las imágenes de Colapinto y Suárez en la capital española, Barbieri sorprendió a todos al recordar un supuesto encuentro entre el piloto y Majo Martino. Sin rodeos, Carmen comentó: "Te robaron el novio", y luego le preguntó directamente a Majo: "¿No salían ustedes o algo pasó?". Entre risas nerviosas, Martino esquivó dar detalles concretos, pero lanzó un enigmático comentario: "Soy de las mujeres que guardan secretos".

La intriga comenzó el mes pasado cuando Majo Martino viajó a Madrid y coincidió con Colapinto. Según Barbieri, el joven habría mostrado interés en la periodista: "Él se tiró unos lances", afirmó la conductora, mientras Majo sonreía divertida. Ante la insistencia, la periodista dejó entrever que, aunque no descarta la posibilidad de un romance, tiene sus preferencias claras: "Para el amor, el tema de la edad no me importa, mientras sea mayor de edad".

Aunque la panelista no confirmó explícitamente un vínculo romántico con el corredor bonaerense, sus comentarios y la insistencia de Carmen Barbieri dejaron abierta la puerta a la especulación. Por ahora, la atención sigue puesta en la creciente cercanía entre el piloto de 20 años y la China Suárez, una relación que ya ha generado debate en redes sociales.

La reacción de Benjamín Vicuña al enterarse del romance entre Colapinto y la China Suárez

El reciente video, que muestra a ambos protagonistas paseando juntos por las calles de Madrid tras una cena en un exclusivo restaurante, generó un gran revuelo en las redes sociales y la atención de la prensa. En medio de la polémica, Vicuña, ex pareja de la actriz y padre de dos de sus hijos, decidió expresarse de forma indirecta a través de sus redes sociales, publicando imágenes que dieron lugar a diversas interpretaciones.

El actor chileno compartió en su cuenta de Instagram dos fotos que no pasaron desapercibidas para sus seguidores. En la primera, aparece abrazado con su actual pareja, Anita Espasandín, con quien oficializó su relación hace varios meses. Esta publicación fue vista por muchos como un gesto para reafirmar su estabilidad emocional frente a los rumores que involucran a su ex.

Poco después, el trasandino sorprendió con una segunda imagen que generó aún más comentarios: una tierna postal de sus hijos Magnolia y Amancio, fruto de su relación con la China Suárez. En la foto, los pequeños aparecen abrazados en el sillón de su casa, bajo el cuidado de su padre mientras Eugenia disfruta de su estadía en España.

Las imágenes que posteó Benjamín Vicuña en medio de las fotos de la China Suárez con Franco Colapinto.

La imagen de sus hijos no solo destacó por la ternura de la escena, sino también por el momento en que fue compartida, lo que llevó a sus seguidores a preguntarse si Vicuña buscaba transmitir algún mensaje sobre su rol como padre en medio del escándalo mediático. Por su parte, "Euge" también se manifestó de manera breve en las redes sociales, luego de que una seguidora criticara la cobertura de su encuentro con el piloto de carreras: “Ja, ja, ja, yo soy feliz y no jodo a nadie”, escribió la actriz, dejando claro que no se preocupa por las especulaciones. Aunque Vicuña se caracteriza por evitar declaraciones públicas sobre los rumores que rodean a sus ex parejas, estas publicaciones no dejaron de despertar interés, especialmente entre quienes siguen de cerca el vínculo que mantiene con Eugenia tras su separación.