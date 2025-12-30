Quién es el nuevo novio de Laurita Fernández: "Nada que ver".

A meses de haber terminado su relación con el productor Claudio "Peluca" Brusca, Laurita Fernández confirmó que está iniciando un nuevo noviazgo. En una entrevista con Revista Gente, dio detalles inéditos de su actual situación sentimental y, aunque evitó dar nombres y apellidos, describió una historia de amor que nació de una casualidad y un mensaje viejo que había quedado en el olvido.

La bailarina confesó que decidió dejar de lado los prejuicios y el "qué dirán" para permitirse disfrutar de citas y planes al aire libre. "Yo antes era muy estructurada: si conocía a alguien, siempre era puertas adentro. Y me pregunté: '¿Por qué me voy a perder de vivir planes divertidos?'", reflexionó .

Sobre la identidad del hombre que la conquistó, Laurita Fernández fue tajante en un punto: "No es alguien del medio, nada que ver". Sin embargo, la historia de cómo se conocieron tiene tintes cinematográficos. Según contó, él le había mandado un mensaje privado hace muchos años que ella dejó pasar sin responder. El destino quiso que se reencontraran hace poco tiempo, cara a cara, en una competencia deportiva.

"La vida nos volvió a cruzar hace poquito en una carrera de running y conectamos", reveló Fernández. A pesar de que le resultaba "raro" salir con alguien ajeno al mundo del espectáculo, destacó que él entiende su trabajo y que encontraron un equilibrio basado en el respeto a la privacidad.

Sin celos y el nombre del sospechoso

La conductora también marcó la cancha sobre lo que busca en esta relación: cero toxicidad. "La falta de libertad, esa cosa de persecuta o de celos no me hace sentir cómoda", aseguró, dejando en claro que prioriza que cada uno tenga su vida y su círculo social para no sentirse "ahogada".