¿Quién es? El ex de Ricardo Fort, a los besos con su nueva novia

Rodrigo Díaz, última pareja del chocolatero mediático Ricardo Fort, reapareció en los medios con la noticia de su nueva apuesta por el amor.

Rodrigo Díaz saltó a la fama en el 2013 al convertirse en el novio de Ricardo Fort, con quien estuvo bastante tiempo pareja. Ya separado, el joven intentó pasar por la música, la actuación y la televisión, sin tanto éxito, pero ahora reapareció con la inesperada noticia de una nueva pareja con la que está apostando de nuevo por el amor. ¿Quién es la mujer que conquistó el corazón del ex del chocolatero mediático?

"Él se hizo conocido por estar con un empresario súper súper famoso que hoy ya no está entre nosotros. Ella se llama Micaela, tiene 22 años y es maestra jardinera”, reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live, dando la primicia de a poco, sin revelar el nombre del protagonista. Generando intriga, sumó: "Él viajó con esta persona a muchos lugares del mundo. Este famoso que te cuento ha protagonizado los escándalos más importantes de la televisión. Por eso me parece que esta noticia va a generar mucha repercusión. Es bomba”.

Otorgando algunas pistas más y sin estirar demasiado la noticia, Etchegoyen sentenció: “Se acaba de poner de novio y está súper enamorado viviendo un sueño de verdad. Él se alejó un poco de la escena mediática pero volvió con todo hace unos meses cuando se habló de la serie de su ex novio, Ricardo Fort. El romance que tengo confirmado es el de la última pareja del chocolatero. Rodrigo Díaz está en pareja después de varios años con una chica llamada Micaela. Y hay foto”.

La historia de amor entre Rodrigo Díaz y Ricardo Fort

En varias entrevistas, Rodrigo Díaz había asegurado que Fort fue su única pareja homosexual y que el vínculo que los unía era maravilloso. "Fue una relación especial. Para definírtelo en una palabra, Ricardo para mí fue como mi viejo. Me dio consejos que nadie me dio y me contuvo muchísimo. En algún momento de mi vida, me gustaría soltar un montón de cosas. Pero todavía no estoy fuerte para eso. Lo que sí te puedo decir, es que yo en él lo que vi fue un padre", reflexionó en una entrevista a revista Pronto, en el 2016..

Cabe destacar que ese mismo año, Rodrigo había salido con una chica llamada Victoria y que debió explicarle cuál fue su relación con Ricardo: "Cuando le contaron sobre el vínculo que yo había tenido con él, le expliqué cómo había sido la historia. Y le aclaré que Ricardo había sido como mi viejo. Yo sabía que podía ser un poco chocante para ella. Sobre todo, por lo que podían llegar a decir los demás. Pero ella no se hizo ningún problema y me aceptó tal cual soy".