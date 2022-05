Queijeiro destrozó a un compañero tras ser eliminado del Hotel de los Famosos: "Es un traidor"

El periodista deportivo Walter Queijeiro quedó afuera de El Hotel de los Famosos y no dudó en estallar contra uno de los participantes mediáticos del reality.

Tras quedar eliminado de El Hotel de los Famosos, el periodista deportivo Walter Queijeiro estalló contra uno de sus excompañeros del reality y reveló una polémica interna entre figuras. "Es un traidor", indicó, señalando a un fuerte participante como el principal ejecutor de su salida del programa de El Trece.

Invitado a Nosotros a la mañana (El Trece) Queijeiro relató su experiencia como participante de El Hotel de los Famosos y cuando le preguntaron cuál era el famoso más 'jodido' para la convivencia, no dudó en exponer al exfutbolista Carlos Maximiliano "Chanchi" Estevez. "Sin lugar a dudas el Chanchi, porque es un traidor. Él tiene una estrategia basada en la traición", arremetió el periodista deportivo.

"Él dice una cosa y después hace otra. Yo tengo ciertos códigos y no me gusta traicionar. Por ejemplo, a mí me hicieron mucho la cabeza para votar al Pato Galván, yo no tenía ningún motivo para votarlo, fue alguien a quien yo estoy agradecido porque trabajé con él. Entonces no lo iba a votar, por más que sea un juego", sumó, contundente.

En la última emisión de El Hotel de los Famosos, Queijeiro terminó fuera del certamen tras haber perdido en 'la H' y terminar enfrentado a Locho, uno de los personajes más resonantes del certamen y un fuerte candidato para ganar.

Quién es Locho Loccisano, el personaje más odiado de El Hotel de los Famosos

Rodrigo Noya tomó la decisión de salir de manera voluntaria de El Hotel de los Famosos, en su lugar entró "Locho" Loccisano. Silvina Luna fue la primera en preguntar quién era el joven que ingresó al reality cuando ya lleva un mes al aire. Rápidamente Álex Caniggia y Martín Salwe lo definieron como su enemigo en el juego. Pero poco es lo que se sabe de este polémico personaje, Quién es "Locho" Loccisano, qué le gusta hacer, cuáles fueron sus proyectos laborales anteriores.

Su verdadero nombre es Lucas, a su hermano le pusieron de apodo "Lochi" por su apellido y a él le quedó "Locho". Lucas "Locho" Loccisano es un aficionado de la música y de la actuación. El Hotel de los Famosos no es la primera vez que aparece en los medios. El participante del reality saltó a la fama luego de competir en la última temporada de Combate, más tarde también formó parte de La Ruleta de tus Sueños, el programa de entretenimientos que conduce Pamela David, fue cronista de Es Por Ahí, Todo Puede Pasar y Tenemos Wifi. Como si eso fuera poco, participó de un programa de radio con Juani Martínez en AM 1240.