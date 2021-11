Putin les otorgó la ciudadanía rusa a Natalia Oreiro y su hijo

La actriz había obtenido la ciudadanía a través de un decreto firmado por Vladimir Putin en el pasado mes de octubre.

La actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro recibió este miércoles los pasaportes rusos que pidió para ella y para su hijo, Merlín Mollo Oreiro, de 9 años, en el marco de un acto llevado a cabo en la Embajada de Rusia.

En una ceremonia breve, con una Oreiro que no escatimó sonrisas, el titular de la representación diplomática local del país gobernado por Vladimir Putin, Dmitri Feoktístov, hizo entrega de los documentos a la artista, que hizo su juramento en ruso y en español.

Enseguida, Oreiro, quien desde hace muchos años desarrolla buena parte de su actividad en el país euroasiático con notable éxito, aprovechó el momento del juramento para expresar su alegría y su agradecimiento. "Gracias, estoy muy contenta", dijo en ruso.

Ciudadana por decreto

A través de un decreto presidencial publicado el 25 de octubre pasado en el portal informativo oficial de aquel país, el presidente Vladímir Putin otorgó la ciudadanía a Oreiro, después de que la artista hiciera la solicitud correspondiente. Precisamente a mediados de 2020, Oreiro manifestó que había presentado toda la documentación necesaria para llevar adelante el trámite de solicitud de naturalización en Rusia, y contó entonces que todo había nacido de una broma que había hecho durante su paso por uno de los programas de televisión rusa.

Allí, la actriz dijo que "no existe otra extranjera más rusa que ella", y desafió: "Me falta que Putin me dé el pasaporte". Pues bien, el presidente ruso parece haber visto la tele en el momento indicado, y accedió al pedido.

Natalia Oreiro se la pudrió a Susana Giménez

Natalia Oreiro, que hace unos días fue homenajeada y proclamada como ciudadana de Rusia, aseguró que en ningún momento pensó en irse del país y se diferenció de Susana Giménez, que hace poco hizo declaraciones muy polémica al adquirir la ciudadanía uruguaya. "Voy a seguir en Argentina", manifestó la famosa actriz.

En una entrevista que le concedió a C5N, Natalia Oreiro fue consultada -en el marco de la entrega de premios Konex- acerca del reconocimiento que Vladimir Putin (presidente de Rusia) le hizo por su trayectoria y la gran popularidad que adquirió como actriz en dicho país. Y respondió: "Para mí es más un símbolo de algo concreto que pueda aprovechar. Yo con ellos tengo una relación emocional y lo tomo como es. Es un reconocimiento al amor de hace más de 20 años". Y curiosamente, aseguró: "No lo tomo como un privilegio personal porque yo voy a seguir viviendo en la Argentina".