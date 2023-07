Preocupante información sobre la salud de Raúl Rizzo: "La pasó muy mal"

Se conocieron detalles de uno de los momentos más delicados en la salud de Raúl Rizzo.

Preocupantes noticias en torno a la salud de Raúl Rizzo salieron a la luz con las declaraciones de Isabel Quinteros, quien fue su pareja durante 23 años y la mamá de Anahí y Camila, sus dos hijas fruto de su relación con el actor. "Le ganó a la parca con su tozudez", reflexionó la mujer, ahondando en el complicado momento que pasó la popular figura de cine, teatro y televisión.

En diálogo con el programa Sola en los bares (Radio Conexión Abierta) la mujer que también es actriz habló sobre las dificultades de Rizzo para sobreponerse al coronavirus durante la pandemia al contar: "Estuvo muy delicado durante el Covid y el año pasado también, siempre secuelas del Covid. Fue un guerrero que le ganó a la parca con su tozudez. Pero la pasó muy mal, durante más de tres meses".

"Hace más de 20 años que me separé. Subrayo que me separé pero estoy al lado de mis hijas todo el tiempo, sosteniéndolas porque es muy dura la situación y porque él estuvo unas cuantas veces al borde de la muerte. Está vivo porque es un guerrero pero a mis hijas en los informes siempre les decían 'bueno, lo sacamos de ésta, esperemos que no le ocurra nada para que siga progresando' y le pasaba lo que decían 'esperemos que no'. 'Si todo va bien, si no llega a pasarle tal cosa' y le pasaba esa cosa. La pasó muy mal Raúl", siguió la exesposa del actor de Padre Coraje.

Qué dijo la exesposa de Raúl Rizzo sobre los característico enojos del actor

Cuando la conductora le preguntó sobre las convicciones políticas de su ex y los enojos que tuvo en reiteradas ocasiones por intercambios en televisión, ella aseguró: "Yo soy una militante pero con otro tenor, a pesar de que soy un escorpiana de ley, no tengo ese fanatismo. Igual debo decir que tiene una enorme cantidad de seguidores que lo apoyan y lo avalan. Raúl tiene algo que es admirable. Es un tipo verdaderamente honesto y que no es careta, Entonces por ahí algunos les chirría. Pero hay gente que lo admira porque dice lo que muchos piensan y no dicen. Yo igual no comparto todo, tiene razón en muchas de sus opiniones y es un tipo sumamente inteligente y comprometido. Pero lo prefiero en la vereda de enfrente. Porque tiene una manera que a veces no aporta. A veces hay gente que baja la persiana y es contraproducente ese tipo de fanatismo. Es un tipo muy comprometido, muy informado pero hay mucha gente que no le aguanta esa cosa tan pasional".