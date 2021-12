Preocupación por la salud de La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves reveló en sus redes sociales cómo se encuentra de salud y preocupó a sus miles de seguidores.v

María Antonieta de las Nieves, más conocida como La Chilindrina por su papel en El Chavo del 8, reveló que se hisopó y el resultado del test dio positivo de COVID-19. La actriz de 71 años publicó en su cuenta de Instagram un comunicado en el que informó de su estado de salud a sus seguidores, amigos y familiares tras contagiarse de la enfermedad.

Lejos de ser un problema resuelto, el coronavirus sigue afectando a millones de personas alrededor del mundo. Entre las que lamentablemente se contagiaron en los últimos días se encuentra María Antonieta de las Nieves, la actriz que personificó y se metió en los corazones y los hogares de millones de niños como La Chilindrina en El Chavo del 8. En la noche del pasado 29 de diciembre, la actriz de 71 años contó a través de sus redes sociales que contrajo la enfermedad que está haciendo estragos en el planeta entero desde diciembre del 2019.

"Queridos fans, amigos y familiares. A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer Covid-19 he salido positiva al hacerme la prueba", contó la comediante mexicana en una publicación de su cuenta de Instagram. En el mismo posteo, De las Nieves aclaró cómo se siente, para llevar tranquilidad a sus más de 200 mil seguidores y desmentir cierta información: "Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y mejorando día a día. Parece como si solo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí".

"Aprovecho para desearles un Feliz Año 2022", aprovechó de forma tierna La Chilindrina para cerrar su posteo sobre su estado de salud tras contagiarse de coronavirus. En sus últimas publicaciones, la actriz había grabado saludos de felices fiestas para sus miles de seguidores de todo el mundo, tanto en español como en un perfecto portugués.

Cómo afectó la pandemia la economía de La Chilindrina

Además, la artista reveló que la pandemia la afectó severamente su economía, porque se vio obligada a suspender sus presentaciones con El circo de la Chilindrina. "Lamentablemente la pandemia ha afectado mi economía, y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño", contó en una entrevista con un medio mexicano.