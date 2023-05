Preocupación por la salud de Gerardo Romano: fue internado y tuvo que cancelar su función

El reconocido actor habló sobre su salud y sorprendió al dar de baja una de sus funciones en el teatro.

Gerardo Romano encendió las alarmas por su salud y aseguró que se encuentra internado. El famoso actor hizo el anuncio a través de sus redes sociales y explicó que, debido a esta situación, debía poner en pausa sus responsabilidades laborales.

A través de su cuenta de Instagram, el actor de El Marginal reveló que se encuentra en una situación difícil de salud, motivo por el que se vio obligado a cancelar su función dominical de la obra que interpreta en Chacarerean Teatre. Y aunque si bien no dio muchos detalles, bastó para que sus seguidores le muestren su apoyo.

"Pido disculpas a los espectadores de hoy, pocas veces lamenté tanto cancelar una función, pero debido a cuestiones médicas estoy internado y no podré hacer Un judío común y corriente", empezó el posteo de Romano que generó gran preocupación. Luego, sentenció para calmar las aguas: "Los abrazo".

Inesperado: Gerardo Romano le comió la boca a Flor de la V en vivo

Gerardo Romano besó en vivo en Flor de la V y sorprendió a todos los presentes. Este martes al mediodía, el reconocido actor fue como invitado a Intrusos y allí protagonizó una polémica escena junto a la conductora del programa. "¡Acabo de ser besada por Gerardo Romano!", exclamó la actriz aún sorprendida por la situación.

La situación se dio luego de que Romano hablara de la denuncia que le hicieron hace un tiempo atrás. El actor de El Marginal quiso mostrar con detalles cómo había sido la escena actuada por la que lo denunciaron y volvió a interpretarla junto a Flor de la V. "Esto fue así, dame tu labio. Le hice así y la saqué", explicó Gerardo luego de morderle el labio inferior a la conductora frente a las cámaras.

El actor fue denunciado por Paula Di Chello, la actriz que fue su compañera en la telenovela Se Dice Amor, emitida entre el 2005 y el 2006. En un móvil que brindó con Intrusos a principio de año, la actriz dio detalles de la escena que la llevó a elevar la denuncia hacia Romano. "Eso pasó hace mucho tiempo. Es algo que ya tenía archivado, guardado. No pude hablar mucho del tema durante muchos años. Lo hablaba privadamente. Era una época en que no se podía hablar de eso", expresó. Además añadió: "Me daba vergüenza, me sentí muy humillada".

"Tuvimos una escena en una novela en la que él me empujó contra una pared y me mordió la boca. Me salió sangre. No me avisó. Y eso no estaba en la escena. No había escena de besos, él inventó el beso y, además, la mordida", explicó Di Chello en ese momento. Luego de recibir el beso por parte de Romano, Flor de la V opinó: "No me mordiste, me tocaste el labio". "¿Me entendés que es lo que hice? Te aprisioné. Suponete que acá hay una pared y te puse ahí", sentenció el actor sobre el tema al aire de Intrusos.