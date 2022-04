Polémica acusación contra Michael Bublé: "Me arañó la espalda"

Toto Kirzner, hijo de Adrián Suar, mandó al frente al cantante Michael Bublé con una denuncia sobre una rarísima situación que ocurrió años atrás.

Toto Kirzner reveló una situación incómoda que vivió cuando tenía 14 años con el cantante canadiense Michael Bublé, durante un partido de fútbol. "Te lo juro por mi vieja", sentenció el hijo de Adrián Suar y Araceli González.

"Tengo una anécdota de Michael Bublé muy buena", comenzó el actor en el programa radial de Vorterix, Paren la mano. Y, rápidamente, procedió a aclarar: "No es para nada grave, de hecho hoy en día es absolutamente cómico. Una vez con el señor Michael Bublé, esas cosas que no van a pasar nunca más en la vida, jugamos al fútbol".

Acto seguido, Kirzner señaló que el esposo de Luisana Lopilato es "pésimo" para jugar al fútbol y procedió a deschavarlo: "De la nada yo estaba en el corner y sin ningún tipo de criterio, te lo juro por mi vieja que me agarra la espalda de atrás y hace así...". Con mucho humor, el hijo de Suar imitó el movimiento del canadiense en la cancha, dando a entender que Bublé lo arañó.

"Me arañó la espalda desde arriba hacia abajo así. Él lo quiso hacer jodiendo, y yo después le dije a mi viejo antes de bañarme: '¿Te podes fijar qué onda?' Y me dijo: "No, que hijo de pu...'", cerró Kirzner, confesando que tanto él como su padre reaccionaron con incredulidad ante la situación.

Michael Bublé reveló cómo acompaña a Luisana Lopilato en Argentina: "Soy su set bitch"

Michael Bublé pasó por la televisión estadounidense y sorprendió al revelar cómo acompaña a Luisana Lopilato en Argentina, donde la actriz está grabando Pipa, la nueva entrega de la película que protagoniza en Netflix. "Cuando vamos ahí soy su 'set bitch'", reveló el cantante canadiense ante las carcajadas de todo el estudio. Cabe recordar que la famosa pareja está actualmente esperando a su cuarto hijo.

Luisana Lopilato y Michael Bublé viven desde hace años en Vancouver, Canadá, la ciudad natal del cantante. Aunque siempre se hacen tiempo para volver a la Argentina a visitar a la familia de la actriz y también para que Lopilato pueda seguir su carrera en la actuación. Lejos de mostrarse como una estrella, Bublé reveló en la televisión estadounidense cómo acompaña a su esposa y madre de sus hijos.

"Mi mujer hace películas, es una gran estrella de cine, y cuando vamos ahí soy su '"set bitch'", contó muy divertido Bublé, provocando las risas de todos los presentes. La expresión coloquial que usan en Hollywood se refiere a las personas que se ocupan de asistir en todos los pedidos que la figura tenga en el set de filmación.

"Aparezco ahí, traigo las cosas, preparo el motorhome. Le puedo dar un masaje, cuidar a los nenes. Y bueno, cosas de 'set bitch'", siguió el cantante canadiense ante Kelly Clarkson, que no podía parar de reírse. Simulando dar órdenes en español e imitando a Lopilato, Bublé cerró el divertido relato: "Traeme agua, quiero mate, tengo sed". Sin poder contener la risa, la conductora aseguró que el músico debería tener su propio programa televisivo.