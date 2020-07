Picante: Laurita Fernández destrozó a Nicolás Cabré por su separación

Laurita Fernández no se guardó nada para Nicolás Cabré, a quien culpó por la separación de la pareja con tajantes declaraciones. La bailarina señaló al actor como el responsable de iniciar la pelea que terminó en ruptura. "Él cambió sus condiciones, sus sueños y su manera de proyectarse a futuro. Son cosas personales que no voy a detallar porque tienen que ver con él", le recriminó.

A días de debutar en la conducción de "Cantando por un sueño 2020" junto a Ángel de Brito, Fernández asistió al magazine "Hay que Ve" (El Nueve) donde afirmó las razones que la alejaron de Cabré. "Él no era un noviecito al pasar, era alguien con quien yo me imaginaba a futuro. Si los planes ya no coinciden…”, sentenció la actriz que protagonizó el musical "Sugar", basado en la película "Some Like It Hot" (1959) con Marilyn Monroe.

“¿Tiene que ver quizás con la proyección de hijos y familia?”. preguntó Barbie Simons. “Es una de las cosas y demás. Pero eso sí prefiero dejarlo en privado”, respondió de forma incómoda la bailarina. Pujando nuevamente, el panelista Maxi Legnani indagó: “A veces pasa que tenés un proyecto común con una pareja en un momento y después hay circunstancias que cambian, y no deseás lo mismo. Me parece que es lo que les pasó a ustedes en relación a que en un momento querían una familia y después eso dejó de pasar de las dos partes. ¿Va por ahí?”.

Laurita Fernández decidió no esquivar la pregunta y con firme discreta replicó: “Mmmm no, es muy finito el contestar esa pregunta porque me estoy metiendo en contar cosas que prefiero dejar en lo privado. Sí tiene que ver con eso, básicamente con que no miramos el mismo horizonte", aclaró Fernández. Por el momento Nicolás Cabré no salió a hablar al respecto.