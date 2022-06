Peter Lanzani, muy picante sobre el romance de Tini y De Paul: "Qué se yo"

El actor fue pareja de la cantante cuando eran más jóvenes y la relación fue una de las favoritas de los fanáticos de aquel entonces.

Peter Lanzani habló de Tini y su actual relación con Rodrigo De Paul. El actor tenía apenas 23 años cuando inició su relación con la cantante, que tenía 16 años de edad. En ese entonces los padres de la artista se preocuparon por la diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, la pareja duró hasta mediadios del 2015 y ambos hablaron siempre bien uno del otro.

En diálogo con Socios Del Espectáculo, Peter Lanzani se refirió al noviazgo de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. La periodista le preguntó qué opinaba de esa relación, el actor expresó: "Qué se yo, bien, si ella está feliz y pel está feliz, ¿qué se puede decir? Nada, que sean felices". Como si eso fuera poco, el artista reveló también que de vez en cuando se mandan mensajes con la intérprete de Carne y Hueso, como para ver cómo están. Evidentemente quedó muy buen vínculo entre ellos.

De hecho, en el 2016 casi un año de la separación, Peter Lanzani se refirió a la ruptura y expresó: "Son golpes duros, es una relación que ha durado mucho y tengo los mejores recuerdos. Terminó todo bien, nunca pasó nada grave. Se charló todo y ahora está cada uno haciendo su camino". Y en el 2019, en diálogo con Vero Lozano aclaró: "Fueron dos personas que me hicieron muy feliz y me formaron mucho como persona. Estoy muy agradecido de todas las vivencias que he pasado con ellas. Mis relaciones amorosas me han hecho una mejor persona. Les tengo muchísimo cariño". De esa forma agregó también a Lali Espósito a la referencia de exparejas con las que tiene buen vínculo.

Peter Lanzani defendió a la China Suárez

Peter Lanzani y la China Suárez son muy unidos y cada vez que pueden comparten tiempo juntos. Le preguntaron al actor qué pensaba sobre el hostigamiento que sufre la actriz en las redes sociales por los vínculos amorosos que construye. El artista respondió con seriedad: "Estamos viviendo una época súper hipócrita donde todos creemos que nos estamos deconstruyendo y no nos estamos deconstruyendo mucho. Juzgar es algo que quedó muy viejo. Ojalá pueda seguir con la fuerza y la entereza que siempre la caracterizó y que nos empecemos a preocupar por las cosas de que verdad importan, no con quién sale uno y con quién sale el otro o si hizo las cosas bien o mal".