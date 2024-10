Pescaron infraganti a Adrián Suar con una mujer: quién es su nueva novia

Adrián Suar con nueva novia, según Ángel de Brito.

El actor y productor Adrián Suar lleva varios años sin una pareja conocida. De hecho, se convirtiò en uno de los "solteros más codiciados" desde que se separó de la actriz Griselda Siciliani. Sin embargo, en las últimas horas fue sorprendido con una mujer que podría ser su nueva novia.

La noticia se conoció gracias a que en las redes del programa LAM, conducido por Ángel de Britto que se trasmite por América TV, difundieron un video del creador de Pol-Ka en el que está entrando a su casa acompañado de una mujer.

"Adrián Suar con nueva conquista. Ampliaremos”, expresaron desde las redes del programa encabezado por Ángel De Brito junto con el video. Por el momento se desconocen detalles de quién es la mujer que acompañaba al actor y que ingresó a su hogar.

Cabe señalar que desde que se separó de la actriz Griselda Siciliani en 2016, el productor no volvió a tener una relación, por lo menos de manera pública. También vale resaltar que con su ex mantiene una buena relación y él es el productor de la serie que el éxito en Netflix y que protagoniza Siciliani: Envidiosa.

Se supo por qué Adrián Suar no fue a los Martín Fierro del Cine: "Papelón"

La semana pasada se entregaron por primera vez los premios Martín Fierro de Cine y Series para celebrar a lo mejor de la ficción del último año. Si bien estuvo lleno de figuras de la pantalla grande y chica de Argentina, hubo una ausencia que llamó la atención.

El actor y productor Adrián Suar no fue parte de la velada que inauguró estos flamantes premios, algo que sorprendió a muchos y el periodista de espectáculos Ángel de Brito contó porque no estuvo presente. "Un papelón", calificó el conductor desde su programa de streaming "Bondi".

La última pareja conocida de Adrián Suar fue Griselda Siciliani.

Al respecto, Ángel de Brito reveló que "Suar no fue simplemente porque no lo invitaron". Esto no quedó ahí sino que el conductor de LAM agregó: "Un papelón de APTRA y un papelón de América. ¿Cómo no lo van a invitar a Adrián Suar que es la ficción". Enojado apuntó contra la entidad que entrega el premio y que es presidida por Luis Ventura.

Cabe señalar que hace pocas semanas, Adrián Suar fue premiado por la misma entidad que agrupa a trabajadores de prensa de la televisión y radio argentina justamente por su aporte a la ficción nacional tras cumplirse los 30 años de su productora Pol-Ka.