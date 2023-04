Paula Chaves se despidió de su hermana con un emotivo descargo: "De todo"

La modelo se sensibilizó en sus redes sociales. Paula Chaves habló sobre su vínculo con su hermana Delfina.

Paula Chaves habló sobre el presente laboral de su hermana menor, Delfina, y se mostró sensibilizada al respecto. La ex participante del Bailando por un Sueño abrió su corazón ante sus millones de seguidores en relación a lo que significa su hermana para ella.

"Mi primera bebita. Tan orgullosa de vos. De todo lo que te propusiste, estudiaste y lograste", comenzó su descargo Paula en alusión a sus sentimientos por la actriz que tuvo un papel principal en la primera temporada de ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza). Y sumó: "Gracias por dejarme ser internacional y seguí aclarando que es Chaves con S. Éxitos mi amor. Te amo".

Por su parte, la menor de las Chaves le respondió a su hermana en uno de los comentarios al posteo de Instagram que había hecho y escribió: "Voy a tener 70 años y me vas a seguir diciendo bebita. Te amo tanto". La joven interpretará a Máxima Zorreguieta en una serie que se rodará en Países Bajos y ese es el motivo del orgullo de su hermana mayor.

La palabra de Paula Chaves sobre su relación con Zaira Nara

Las modelos son íntimas amigas desde hace años, de hecho, Zaira es madrina de la hija menor de Paula Chaves. Sin embargo, el reciente romance de la menor de las Nara con Facundo Pieres, ex de su amiga, hizo que la relación cambiara. La esposa de Pedro Alfonso acudió al programa de Fernando Dente y se enfrentó a una pregunta basada en elegir a Zaira o a Damián Betular para dejarles a sus hijos. "A Zaira porque está más cerca y aparte Damián es todo muy histérico, él está así y de repente ‘no, que me saquen los chicos que no puedo más’ y de repente pasa de 0 a 100", soltó la conductora de televisión.

"Está todo bien, la vida misma. A veces me cuesta como caretearla tanto y tener que negar cosas. No hubo pelea sino que pasó la vida y pasaron cuestiones que tal vez nos alejaron un poco. Hay mucho cariño, hay mucho amor, hay una amistad muy larga, pero bueno, pasaron cosas en la vida que hicieron que tal vez no compartamos tanto como antes, pero yo creo que el amor y la amistad están", cerró la mamá de Olivia, Baltazar y Filipa, en alusión a su vínculo con su amiga.