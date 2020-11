La cantante de "Estamos en acción" reveló el pedido que le hace su esposo antes de ir al "Cantando 2020".

A pesar de la pandemia de coronavirus, el 2020 encontró a Patricia Sosa y a Oscar Mediavilla con trabajo. La ex líder del grupo La Torre fue participante del reality "MasterChef Celebrity" -aunque ya quedó eliminada- y el famoso productor musical se desempeña como jurado del "Cantando", siendo uno de los personajes más atractivos del programa. Celosa, la cantante se manifestó al respecto: "Oscar está hecho un metrosexual".

En diálogo con "Esto no es Hollywood" (Mucha Radio) la cantante contó que siente celos de Mediavilla y reveló el insólito pedido que le hace antes de ir al "Cantando 2020". "Me pide que lo maquille antes de ir al Cantando y se mira al espejo. Se cree un sex symbol", confirmó, entre risas.

Con el rol asumido de "sex symbol", Mediavilla despierta pasiones entre las participantes del certamen y entre las panelistas de "Los ángeles de la mañana" (El Trece), entre las que se encuentran Yanina Latorre y Karina Iavícoli. "Está hecho un metrosexual", siguió, la cantante de "Aprender a volar" y "Estamos en acción".

Hacía el final de la entrevista, Patricia Sosa no descartó la idea de aparecer en el reality de Laflia, luego de ser eliminada de "MasterChef Celebrity" (Telefe). "Ya le dije, iría al Cantando a hacer quilombo", bromeó.

La cantante comerá con Juana Viale este domingo 15 a las 13.30 horas en "Almorzando con Mirtha Legrand" junto a su esposo. De la mesa también participarán Lucía y Joaquín Galán (Los Pimpinela), quienes hablarán de cómo atravesaron la pandemia y adelantarán cómo será su primer recital vía streaming.

Patricia Sosa destrozó a Germán Martitegui tras irse de MasterChef Celebrity

Patricia Sosa fue la tercera eliminada de MasterChef Celebrity y se despidió de forma muy emotiva. Sin embargo, a dos días de su salida, apuntó contra el chef Germán Martitegui por la forma en la que trata a los participantes. La cantante fue entrevistada en Intrusos y el conductor Jorge Rial no tardó en pincharla con una pregunta picante. "El pelado, que lo llamamos cariñosamente ¿Es así de malo o es un personaje?", consultó el periodista.

Y la respuesta de Sosa fue contundente: "Para mí es malo. El personaje puede llegar hasta cierto lugar pero para mí tiene una onda mala". En ese sentido, la artista reprobó la actitud que el jurado tuvo el pasado domingo con Fede Bal, durante la gala de eliminación. El cocinero y el participante suelen tener cruces en todos los programas, pero el pasado domingo el actor llegó a su límite y se quejó de Martitegui antes de que probara sus platos.

El otro día a Fede Bal lo tomó de punto y no me gustó, pobrecito, debe ser que yo tengo una onda como madre. No podés acercarte y decir que está todo mal sin probar el plato, me parece un desaire", señaló Sosa, que definió mano a mano con Bal la eliminación. En esa línea, cuestionó que "se supone" que los jurados tienen que "probar todos los platos" y el dueño de Tegui no lo hizo. "No me gustó lo que le hizo a Fede", remarcó la exlíder de La Torre.