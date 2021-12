Patria perruna: así fue el saludo presidencial de Dylan a Brownie, el perro de Gabriel Boric

Con una videollamada virtual, los perros presidenciales marcaron agenda canina y Dylan -el Collie de Alberto- felicitó a Brownie, perro del Presidente de Chile, Gabriel Boric.

La feliz victoria de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales de Chile tuvo repercusión en todo el mundo, con principal énfasis en los países de Latinoamérica que apuestan por construir nuevamente la Patria Grande. El nuevo Presidente de Chile ya presentó en sus redes sociales a Brownie, su adorable perro, quien recibió la felicitación de Dylan Fernández, Collie del Presidente de Argentina, Alberto Fernández.

"Felicité a Brownie, el primer Perro de la República de Chile. Charlamos sobre la necesidad de profundizar en contenidos pedagógicos por el cuidado y convivencia de nuestros humanos con nosotros y el resto de los animales", publicó Dylan en su cuenta de Instagram oficial, junto a la foto de una videollamada con el simpático can chileno.

La emotiva historia de Brownie, el primer perro presidencial de Chile

La reciente cuenta de Instagram de Brownie se transformó en un furor de me gusta y comentarios, que elogiaron al tierno perro y su dueño. "Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro. Me comprometo a no solo velar por los derechos y caricias que merecemos los perros, si no que por todas las mascotas de Chile. Guau!", manifestó Brownie en su primera publicación en la red social.

Años atrás Tomás, el hermano de Gabriel Boric, contó a la prensa chilena que Brownie llegó a su familia gracias a un anuncio por una camada de cachorros. Y como Brownie tenía un problema en una de sus patas, era el menos atractivo para los adoptantes. Por esta razón, la familia Boric se decidió a adoptar al animal y según el relato de Tomás fue una gran decisión. "Es simpático, gentil, no pelea con otros perros y es hogareño", destacó en declaraciones pasadas.

Irina Karamanos, la pareja de Gabriel Boric, se niega a ser Primera Dama: "Es un cargo que merece ser repensado"

Tras la victoria de Boric, los portales chilenos procedieron a perfilar a Irina, su pareja, quien fue descripta por todos los que la conocen como una persona “de bajo perfil” y “reservada”, razón por la cual decidió alejarse del centro de la escena tras el triunfo político de Gabriel. Para ella, hay muchas cosas de las dinámicas de poder que tienen que se quedaron muy atrás en el tiempo, como el rol de Primera Dama.

Tal como lo había anunciado desde antes que ganara su pareja, Karamanos posiblemente renuncie a este cargo. “Es un cargo que merece ser repensado porque estamos en tiempos distintos, han cambiado muchísimas cosas y hay que repensar el poder y las relaciones que emergen de él”, explicó, en diálogo con La Tercera.