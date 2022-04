Papelón de Nai Awada: confirmó que se queda en Argentina con un violento tuit

Nai Awada volvió a referirse a su posible partida a Uruguay con una serie de violentos mensajes en Twitter.

Nai Awada volvió a dar que hablar al retractarse del posteo que hizo hace solo unos días, en el que aseguró que quería irse a vivir a Uruguay. "¡Imbéciles!", disparó muy molesta la actriz en su cuenta de Twitter tras volverse tendencia por su doloroso descargo, quejándose del país.

Nai Awada se volvió tendencia el viernes pasado en las redes sociales luego de una serie de polémicos tuits. En ellos, la actriz confesó que estaba pensando seriamente en irse de Argentina para vivir en Uruguay, a donde suele ir por cuestiones de trabajo. "Me duele el alma pero me quiero ir del país", escribió la hija de Alejandro Awada.

Esas declaraciones le valieron un sinfín de comentarios entre los que hubo muchos que le ofrecían "llevarla" hasta Ezeiza sin cargo. Lejos de dejar pasar estos mensajes, la actriz disparó con todo contra una buena cantidad de sus detractores con fuertes mensajes. Pero lo que nadie esperaba fue el polémico mensaje que compartió este martes en su cuenta de Twitter.

"¡No me voy de mi amado país imbéciles!", confirmó la propia ex-Bailando. Pero eso no fue todo, porque la actriz también reposteó una nota periodística que informaba de sus tuits e hizo una aclaración: "Nunca dije que me ibaaaaaaaaaaaaaa. Dije QUE ME ENCANTARÍA IRME ese día que estaba harta". De esta forma, Nai Awada confirmó que no se irá a Uruguay y se quedará en el país, pese a los lamentos de muchos de sus detractores.

Nai Awada explotó contra quienes critican su cuerpo

La actriz se despachó con un fuerte mensaje contra los medios y quienes opinan constantemente de su cuerpo, comentarios que suelen ser objeto mayormente las mujeres, como comentó hace algunas horas Jimena Barón en un posteo similar.

"Mientras viajo, reflexiono: siempre se hace foco sobre mi cuerpo. En 2017 cuando tenía ataques de pánico y estaba hiper flaca, todos los medios ponían 'el físico de Nai Awada preocupa', 'el grave peso de Nai'", comenzó la actriz su descargo en historias de Instagram, donde también contó que los medios "amaban" inventarle "cosas feas al respecto". De la misma forma, Awada reveló que ahora la cuestionan porque subió de peso y escriben que está "gorda".

"Detrás de un cuerpo hay salud y salud mental. Por favor, basta con lo estético. Lo importante es la salud mental y sentirse bien", siguió con su fuerte e importante mensaje la actriz. Para cerrar, Nai Awada le dejó una picante frase a quienes hablan sobre su físico: "Así que métanse un palo en el ogete opinando sobre MI cuerpo". Pero eso no fue todo, porque unas horas después la actriz volvió a referirse a esta situación en sus historias de Instagram.