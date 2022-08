Papelón de Daniel Osvaldo antes de un recital de su banda: "Irresponsable serial"

El famoso futbolista debía presentarse con su banda a un importante show en el Teatro Roxy, pero retrasó la función dos horas sin previo aviso.

Daniel Osvaldo protagonizó un papelón en uno de los últimos recitales programados de su banda, Viejo Barrio. Según trascendió, el famoso futbolista y cantante habría tenido una muy mala actitud con sus fanáticos y provocó que lo tildaran de "irresponsable" y que exigieran la devolución del dinero de las entradas.

Según contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, Osvaldo se retrasó para llegar al show que tenía programado su banda el pasado fin de semana y quiso iniciar el recital 2 horas después de lo estipulado. "El músico tenía un compromiso con su banda Barrio Viejo y estaba todo lleno a la hora que el show debería haber comenzado", comenzó por explicar el periodista en su vivo de Instagram.

En ese sentido, el periodista explicó: "Lo qué pasó fue que Osvaldo se quedó dormido y llegó pasadas las doce de la noche, lo empezaron a tildar de irresponsable serial porque al parecer no es la primera vez que sucede esto, ya son varias”. La indignación de los presentes fue tal que incluso algunos se retiraron sin ver ninguna presentación.

"Al retrasar dos horas el show, hubo gente que se fue del lugar y hasta me comentaban que reclamaron el dinero de la entrada, el retraso de Osvaldo generó un malestar total en el lugar, no solo de la gente sino de los trabajadores", lanzó el periodista. Por último, aseguró que este podría ser un momento bisagra en la carrera musical del futbolista: "Esto que estoy contando fue un caos en el momento y desde el lugar estarían evaluando no contratar más al exfutbolista para que cante por esta serie de complicaciones".

El fuerte reproche de Jimena Barón a su hijo Momo: "No disfruto"

Jimena Barón se desquitó en sus redes sociales por una decisión que su hijo Momo tomó en las últimas semanas. La intérprete de hits como La Cobra y Se Acabó le hizo un impensado reproche al niño debido al fuerte frío que debió soportar mientras lo esperaba fuera de una institución deportiva.

"Hijo arrancó básquet al aire libre y en invierno, ¿ustedes bien? Por suerte, ahora que no hay viento y cayó el sol está más lindo", escribió la celebridad en dos historias de Instagram que compartió para sus seguidores, donde se la pudo ver con abrigo hasta la mitad de su cara. Sin dudas, el amor por su hijo y la felicidad de que éste realice una actividad que le gusta hace que la cantante aguante esas situaciones, aunque necesite quejarse en sus redes a modo de catarsis.

"Espero una vejez tipo María Antonieta hijo, no es que disfruto verte jugar basket mientras me hago estalactita", escribió Barón en uno de sus tweets a modo de sarcasmo sobre el gran frío que padecía en la cancha donde jugaba su hijo.

Esto ocurrió días después de que Ángel de Brito revelara que Daniel Osvaldo no se haría cargo de sus responsabilidades como padre del hijo de Barón, así como de los niños que tuvo con sus anteriores parejas, Elena Braccini y Ana Oertling. Cuando un seguidor de Instagram le preguntó al conductor de televisión por qué el futbolista no había pasado el Día del Padre con el pequeño, De Brito respondió: "No se ocupa de sus hijos".