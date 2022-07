Pancho Dotto recibió otro duro golpe: murió Mario, su hermano

El histórico representante de modelos atraviesa otro mal momento, tras haber atravesado múltiples problemas de salud.

Pancho Dotto atraviesa otro duro momento, tras recuperarse de su internación por un fuerte cuadro de coronavirus. Esta vez, el histórico representante de modelos fue golpeado no por su propia salud, sino por la muerte de su hermano, Mario Dotto.

El periodista Pablo Montagna confirmó en su cuenta de Twitter el fallecimiento de quien era conocido por ser un ex jefe del ejército de Misiones. El hecho habría ocurrido alrededor de las 20:30 y fue el mismo empresario quien le dio la noticia al mencionado periodista.

Hasta el momento, Pancho Dotto no se refirió públicamente al hecho ni se conocen las causas de la muerte del ex jefe de la Brigada de Monte XII del Ejército, pero se estima que en las próximas horas haya más información sobre lo sucedido.

Mario Dotto tenía cinco hijos y se definía a sí mismo en sus redes sociales como: “General de División R Veterano de Guerra de Malvinas. Antártico. Mecanizado. Montaraz. Apasionado por la Argentina Bicontinental”.

El mal momento de salud de Pancho Dotto

Un mes atrás, el empresario de la moda tuvo que ser internado por problemas de presión y Covid-19. En diálogo con La Nación, había confirmado: "Estoy aquí, internado en el Sanatorio de los Arcos. Vine con 220/120 de presión. No me podían bajar la presión alta. En principio no me siento muy bien. Me querría quedar acá para toda la recuperación, pero aparentemente tienen urgencias de camas".

Como si eso fuera poco, además de tener alta la presión, los médicos descubrieron que Pancho Dotto estaba transitando un cuadro positivo de Covid-19. Más allá de contar con toda la asistencia necesaria para poder sobrellevar la enfermedad de la mejor manera posible, el fundador de "Dotto Models" aseguró: "Aparentemente es leve, pero así empezó mi contador, que era más o menos de mi edad, y en tres episodios terminó con su vida". De esa forma dejó en evidencia su miedo a perder la vida por este virus.

Con respecto a su vida, Pancho Dotto dejó en claro: "Quiero tomar mis resguardos, me quiero quedar un ratito más en este plano". Sin embargo, aseguró que no tiene le miedo a la muerte en sí, sino que es algo que abarca mucho más que eso: "No le tengo mucho miedo a la muerte, pero por ahora me quiero quedar acá. Tengo muchas cosas para resolver, vivir y compartir".