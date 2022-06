Pancho Dotto internado: "Terminó con su vida"

El fundador de Dotto Models está atravesando un mal momento.

Pancho Dotto está internado y su estado de salud preocupa a sus seres queridos. El representante de modelos alertó a los seguidores en las redes sociales luego de compartir una imagen en Instagram donde anunció que estaba en el Sanatorio de Los Arcos, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, Pancho Dotto publicó una postal de la ventana de la habitación donde permanece internado y escribió: "Fantástico atardecer. Gracias". En diálogo con La Nación, el representante de modelos expresó: "Estoy aquí, internado en el Sanatorio de los Arcos. Vine con 220/120 de presión. No me podían bajar la presión alta. En principio no me siento muy bien. Me querría quedar acá para toda la recuperación, pero aparentemente tienen urgencias de camas".

Como si eso fuera poco, además de tener alta la presión, los médicos descubrieron que Pancho Dotto estaba transitando un cuadro positivo de Covid-19. Más allá de contar con toda la asistencia necesaria para poder sobrellevar la enfermedad de la mejor manera posible, el fundador de "Dotto Models" aseguró: "Aparentemente es leve, pero así empezó mi contador, que era más o menos de mi edad, y en tres episodios terminó con su vida". De esa forma dejó en evidencia su miedo a perder la vida por este virus.

Uno de los que manifestó su apoyo hacia el representante de modelos fue "El Turco" Balut. El cantante compartió en sus storys de Instagram el siguiente mensaje: "Arriba Pancho Dotto, toda la fuerza hermano. sos un crack y tu espíritu alegre va a seguir firme. No me aflojes bestia". El influencer de moda se hizo eco de la publicación, la replicó en sus redes y agregó: "Muchas gracias Turco Balut, te quiero mucho".

La publicación de Pancho Dotto.

Pancho Dotto compartió sus ganas de seguir viviendo

El fundador de "Dotto Models" se sinceró al expresar que el llegó con un cuadro de presión alta y fue ahí, en el Sanatorio de Los Arcos, donde descubrieron que estaba transitando el Covid-19. Con respecto a su vida, Pancho Dotto dejó en claro: "Quiero tomar mis resguardos, me quiero quedar un ratito más en este plano". Sin embargo, aseguró que no tiene le miedo a la muerte en sí, sino que es algo que abarca mucho más que eso: "No le tengo mucho miedo a la muerte, pero por ahora me quiero quedar acá. Tengo muchas cosas para resolver, vivir y compartir".