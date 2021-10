Pampita se pronunció contra La China Suárez: "En su lugar"

La modelo se sinceró sobre su parecer ante una actitud de la actriz. La China Suárez y Pampita protagonizaron un escándalo en 2015, por Benjamín Vicuña.

La China Suárez volvió a estar en el ojo de la tormenta tras la publicación de Wanda Nara, en la que arremetió contra la actriz por haber intercambiado mensajes con su esposo. Esto hizo viajar en el tiempo a la prensa y recordar las palabras que Pampita había pronunciado contra Suárez cuando comenzó su noviazgo con Benjamín Vicuña.

“Hay un juez llamado tiempo que pone a todos en su lugar”, rezaba una foto que la jurado de Showmatch: La Academia había publicado en sus redes sociales. “Me la mandó una amiga y me pareció tan correcta la frase, tan buena; todo se acomoda y el tiempo le quita las caretas a un montón de personas”, aclaró en aquel momento, en una nota con Este es el Show, sobre las palabras que había compartido.

La frase que Wanda Nara publicó en contra de Suárez fue: “Otra familia más que te cargaste por zorra”. De ese modo, los medios y las redes sociales se llenaron de especulaciones y rumores acerca del conflicto marital de la botinera y su esposo.

El descargo de la China Suárez ante las acusaciones

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencias”, comenzó su descargo la China Suárez, en alusión al escarnio público que vive.

Suárez continuó su discurso en alusión al machismo con el que fue tratado su caso: “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”. Y sumó: “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es absolutamente asimétrico”.

“Gracias a todas las personas que me brindaron apoyo, que entienden lo que pasé y callé en el pasado, dejando que personas heridas me pongan en lugares injustos y que hoy esto se vuelve a repetir, pero ya no más con mi silencio. Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho a vivir libre de prejuicios”, cerró la actriz.