Paco Amoroso le dedicó un rap romántico a Adriana Aguirre

El músico Paco Amoroso filtró un audio que le mandó Adriana Aguirre y le dedicó un rap romántico que refuerza las declaraciones de la vedette.

El rapero Paco Amoroso estaría saliendo con la vedette Adriana Aguirre, en un floreciente amor que iría más allá de los 45 años de diferencia que los separan. En nuevas stories de Instagram, el cantante filtró un audio de la exvedette y le dedicó un rap romántico.

"Todo el mundo está hablando de un romance entre vos y yo. Me pregunta, me preguntan y me preguntan. ¿Lo debo negar?", se escucha decir a Adriana Aguirre en el audio que le envió a Paco Amoroso y él mismo decidió filtrar en sus redes sociales. Animándose a jugar con sus seguidores, Amoroso mixeó el audio de la expareja de Ricardo García y lo transformó en un nuevo rap.

Los fanáticos de Paco especulan con que la salida del "rap a Adriana Aguirre" pueda ser un adelanto de nuevos lanzamientos. No habiendo negado las declaraciones recientes de Aguirre, se refuerza la idea del amor entre las figuras del espectáculo. Cabe destacar que la actriz participó en el videoclip de Paga Dios, un hit reciente de Ca7riel y Paco Amoroso.

"Los quiero invitar a que vean este videoclip brutal que me invitaron a participar", escribió Adriana Aguirre en su cuenta de Instagram, al momento de promocionar el estreno del videoclip. En el video, Aguirre y otra mujer interpretan a las "sugar mommy" de los músicos bajo el ritmo de un tema bailable y de verano. Las redes se llenaron de comentarios de usuarios sorprendidos por la inesperada imagen de Amoroso "chapando" con Aguirre, pero también de miles de comentarios positivos de quienes reconocieron a la histórica actriz y vedette argentina.

Adriana Aguirre sacó a la luz su romance con Paco Amoroso: "Le digo Paquito"

La exvedette estuvo como invitada en el ciclo La Tarde de El Nueve, conducido por Pía Slapka y Tomás Dente, y en ese programa le sonó el teléfono celular en varias ocasiones. "Yo estuve durante todo el concurso escuchando un teléfono que suena, ¿quién es? ¿quién te está llamando?”, preguntó la presentadora y Aguirre reconoció que se trataba de su dispositivo.

"Me está llamando la persona que se están imaginando. Él insiste y este teléfono se destraba solo aunque le saque el sonido. Se llama Francisco pero le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru", comenzó su descargo la modelo de 70 años sobre su actual relación amorosa. Y agregó: “Yo también estoy muy bien, ojo. A mí no se me mueve la piel, no se me mueve un músculo. Tengo todo en su lugar. Es una experiencia nueva, distinta”, ante las acotaciones de los conductores del ciclo.