Pablito Ruiz culpó a un dirigente macrista por su decisión de dejar el país

Pablito Ruiz reapareció y sorprendió a todos con fuertes declaraciones. En una entrevista, el cantante se refirió a las burlas que sufrió durante mucho tiempo cuando era adolescente por parte del macrista Miguel del Sel, y aseguró que ese fue el principal motivo por el que tuvo que exiliarse en México durante más de una década.

El histórico músico confirmó que la parodia que hacían de él en "Ritmo de la Noche" de la mano de Marcelo Tinelli le hizo mucho daño. "A finales de la década del 80 empezó la prensa amarillista a especular con mi sexualidad y también estaba Miguel del Sel con Midachi, que hacía una imitación y se burlaba mucho de mí", señaló en diálogo a través de redes sociales con el periodista Matías Vázquez.

"Era un versión en la que ridiculizaban a un nene. Yo tenía alrededor de 15 años", recordó y confesó que esa burla fue uno de los motivos por las que se instaló en otro país, donde se le abrieron más oportunidades de giras y shows.

"No era muy feliz, ridiculizaba a un nene. Él se burlaba y decía que tenía novia y no sé qué, dando a entender… Yo no lo pasaba bien cuando lo veía", agregó en relación a los comentarios homofóbicos que hacía Del Sel sobre el escenario.

Por último, admitió que ver esas parodias en la televisión ponían mal a su mamá, que sufría más que él. "No le gustaba que se burlaran de su hijo". Al ser consultado sobre la angustia que vivió, no lo dudó y ponderó el lado positivo: "Por otro lado yo tenía todo el éxito, mis fans. Era realmente feliz, no era que vivía todo el tiempo en eso. Yo vivía una vida de rockstar en ese momento".