Osvaldo Laport, sobre los memes de Amor en custodia: "Usan mi imagen para vender empanadas salteñas"

El galán maduro Osvaldo Laport habló del fenómeno que generaron los memes por su escena icónica de Amor en custodia junto a Soledad Silveyra.

Osvaldo Laport aprovechó el furor que está provocando su meme de Amor en custodia -la escena en la que le dice a Soledad Silveyra "necesito hacerte el amor"- para enviar un mensaje a los jóvenes y se mostró muy feliz por las reacciones que ha tenido la escena. "Usan mi imagen en la rotisería para vender empanadas salteñas", sostuvo, muy feliz.

"Necesito que los jóvenes sean más sabios que los adultos. Esa novela en particular (Amor en custodia) tuvo muchísimo éxito, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. Y se hicieron inclusive varias versiones de otros países y, al mismo tiempo, los clubes de fans votaron cuál era la mejor versión y ganamos nosotros. Alguien escribió por ahí que esa escena pertenecía a la pérdida de los mellizos, yo no recuerdo muy bien. Obviamente sé que era un momento de mucha angustia", remarcó Laport en una entrevista con La Nación.

Y, refiriéndose al fenómeno que se desató, sumó: "Ayer estaba por arrancar la función de Rotos de amor y de pronto, el cámara me dice: 'Osvaldo, antes de irte, necesito una foto contigo'. 'No es para mí, es para mi hijo de 14'. 'Wow', dije yo. 'No creo que esté viendo alguna novela mía', completé. 'No, las está viendo ahora gracias al meme'"

Emocionado por el impacto que tiene su imagen, admitió que mira los memes y le gustan mucho. "Para mí es un privilegio que las nuevas generaciones que no han tenido la posibilidad de ver novelas en su época de gloria, puedan verlas a través de Youtube o por los memes. No se dan una idea la cantidad de memes con mi imagen que son utilizados por pequeños emprendedores y emprendimientos de gente trabajadora para vender productos. Por ejemplo, la rotisería de enfrente que vende sus empanadas salteñas. Eso, a mí me da muchísima alegría", contó.

"Todos saben que soy un tipo comprometido socialmente y si uno puede acompañar, porque ese es el objetivo de la vida, bienvenido sea. Hemos vivido etapas verdaderamente de mucha violencia. Hoy se ve mucho menos. Pero ustedes (los jóvenes) tienen la posibilidad de romper esas estructuras y hacer una sociedad más libre, más inclusiva, más sabia, más sana y más feliz", cerró, con una reflexión humanitaria.